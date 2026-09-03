Шампион с Лудогорец ще води втория отбор на "орлите"

Иван Стоянов е новият старши треньор на Лудогорец II. Бившият футболист на „орлите“, който е двукратен шампион заема поста на Тодор Живондов.

Стоянов ще направи официалния си дебют начело на втория тим на Лудогорец идния понеделник, когато „орлите“ гостуват на Пирин в мач от VIII кръг на Втора професионална лига.

“Много съм щастлив, че ще продължа треньорската си кариера в клуба, в който ми даде страшно много като футболист и в, който постигнах страхотни успехи”, коментира Иван Стоянов.

Стоянов остави ярка следа в историята на Лудогорец като футболист. Той бе сред ключовите фигури за историческите първи две шампионски титли на клуба, като допринесе с важни голове и асистенции.

Един от емблематичните му моменти със зелената фланелка е от 24 юли 2013 г. – на рождения му ден, когато Стоянов отбеляза великолепен гол срещу Слован (Братислава) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Лудогорец спечели с 3:0 и за първи път в историята си отстрани съперник в европейските клубни турнири.

Като футболист Иван Стоянов е играл още за родния си Сливен, Щутгарт, ЦСКА, Алания Владикавказ, Верея, Монтана, Ботев (Пловдив), Етър и Загорец. Има 12 мача за националния отбор на България.

Треньорската му кариера преминава през Загорец, Сливен, Карнобат, ЦСКА 1948 III, ЦСКА 1948 II и ЦСКА 1948.

"Лудогорец пожелава успех на Иван Стоянов начело на втория отбор и в работата му с младите таланти от Академията на клуба", написаха разградчани.