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Левски доминира на билетния фронт за Суперкупата

Левски доминира на билетния фронт за Суперкупата

3 Септември, 2026 06:14 907 5

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Феновете на "сините" демонстрират безпрецедентна подкрепа, докато "червените" изостават в надпреварата за трибуните

Левски доминира на билетния фронт за Суперкупата - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истинска еуфория обхвана привържениците на Левски, след като само за броени часове те разграбиха над 12 000 билета за предстоящия сблъсък за Суперкупата на България срещу вечния съперник ЦСКА. Още с отварянето на продажбите в 10:00 сутринта, сините фенове буквално обсадиха касите и онлайн платформите, като почти изчерпаха местата в Сектор "А" на националния стадион "Васил Левски".

Докато левскарите демонстрират завидна мобилизация, армейската публика засега остава по-скромна – малко над 4000 билета са резервирани от феновете на ЦСКА. Това означава, че "сините" са три пъти по-активни в закупуването на пропуски за дербито, което ще се проведе на 9 септември от 18:30 часа.

Организаторите от Професионалната футболна лига пуснаха в продажба общо около 34 200 билета за дългоочаквания мач. До момента над 16 500 от тях вече са намерили своите притежатели. Привържениците на Левски ще окупират традиционните си Сектори "А" и "Б", докато червената агитка ще подкрепя любимците си от Сектори "Г" и "В".

Това ще бъде първият дуел между двата гранда за Суперкупата на България от близо 20 години. Последният такъв финал датира от 2006 година, когато ЦСКА триумфира след драматична серия от дузпи. В по-скорошната история, през 2022 година, Левски надделя с 1:0 във финала за Купата на България, а трибуните тогава бяха препълнени – рекорд за клубен мач у нас през този век.

С наближаването на големия ден, страстите между синьо и червено се нажежават до краен предел. Всички предпоставки за зрелищен футболен спектакъл са налице – историческо съперничество, препълнени трибуни и жажда за трофеи. Остава само да видим кой ще излезе победител не само на терена, но и по трибуните.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    🐄🐖🐄🐖🐄🐖🐄🐖🐄🐖🐄🐖🐄🐖🐄🥳🤣👍

    06:33 03.09.2026

  • 3 Фънки

    3 1 Отговор
    Винаги е интересно когато играят двата отбора, но накрая идват гърците и всичко свършва

    06:34 03.09.2026

  • 4 Гуцката

    2 3 Отговор
    3 към 1 в полза на сините- това е реалността.

    06:55 03.09.2026

  • 5 Рой

    3 3 Отговор
    Съвсем естествено с тези интриги сред публиката на ЦСКА. Вместо подкрепа за отбора тарторите кадруват и така обезличават един голям клуб. Всички истински ЦСКА -ри - на стадиона и Победа над Говедарци! Успех на ЦСКА!

    07:11 03.09.2026

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