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Милан оглави трансферната надпревара в Серия А

Милан оглави трансферната надпревара в Серия А

2 Септември, 2026 18:05 442 0

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Росонерите изпревариха Ювентус и Фиорентина по похарчени средства, докато Рома и Интер останаха извън челната тройка

Милан оглави трансферната надпревара в Серия А - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Летният трансферен прозорец в Италия приключи, а Милан се превърна в безспорния лидер по похарчени средства сред клубовете от Серия А. Сумата, която "росонерите" отделиха за нови попълнения, надхвърли 165 милиона евро – впечатляващо постижение, което ги поставя на върха в класацията за най-активни купувачи това лято.

Веднага след Милан се нарежда Ювентус, който инвестира 164,35 милиона евро в нови футболисти, а Фиорентина заема третото място със 150,3 милиона евро. Рома и Интер този път останаха извън топ 3, заемайки съответно четвърта и пета позиция.

Според данни на Transfermarkt, в статистиката са включени както директните трансфери, така и наемите, които са били превърнати в постоянни договори. Важно уточнение е, че новите наеми, които ще станат окончателни след края на сезона, не се броят към тазгодишните разходи. Така например, сделката между Болоня и Аталанта за Джонатан Роу е отчетена само с 5 милиона евро – сумата за наема, докато останалите 35 милиона ще бъдат платени догодина.

Наполи също попадна в топ 6 с общо 71,2 милиона евро, но по-голямата част от тази сума се дължи на наеми, които впоследствие са станали постоянни трансфери. Сред тях изпъкват имената на Расмус Хойлунд (44 млн. евро) и Алисон Сантос (16,5 млн. евро). Реално обаче, неаполитанците са платили под 5 милиона евро за нови попълнения през лятото, като най-значимите сделки са наемите на Матия Еспозито, Костантино Фавасули и Беноа Бадиашиле.

Милан не само оглави класацията по общи разходи, но и реализира двата най-скъпи трансфера в Италия това лято – Гонсало Рамуш за 74 милиона евро и Диего Мореира за 65 милиона евро, включително с бонусите. Третата по стойност сделка е преминаването на Рандал Коло Муани в Ювентус срещу 50 милиона евро.

Ето и пълната класация на клубовете от Серия А по трансферни разходи през лятото:

1. Милан – 165,05 млн. евро

2. Ювентус – 164,35 млн. евро

3. Фиорентина – 150,30 млн. евро

4. Рома – 124,20 млн. евро

5. Интер – 101,00 млн. евро

6. Наполи – 71,2 млн. евро

7. Комо – 64 млн. евро

8. Венеция – 44,5 млн. евро

9. Дженоа – 37,3 млн. евро

10. Удинезе – 32,4 млн. евро


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