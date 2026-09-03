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Карлос Алкарас обърна Жайме Фария на US Open

Карлос Алкарас обърна Жайме Фария на US Open

3 Септември, 2026 07:43 347 0

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Испанският ас продължава напред след драматичен старт и категорична победа

Карлос Алкарас обърна Жайме Фария на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният №3 Карлос Алкарас показа защо е сред фаворитите за титлата на US Open. Във втория кръг на престижния турнир младият испанец се изправи срещу упорития португалец Жайме Фария и след напрегнат двубой се поздрави с успех – 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 за 2 часа и 40 минути.

Началото срещата се развиваше равностойно, като двамата тенисисти уверено печелеха подаванията си. При 3:2 за Алкарас, Фария показа хладнокръвие и спаси точка за пробив, а в следващия гейм изненада испанеца, като реализира единствения пробив в сета. Това се оказа решаващо и португалецът поведе в резултата – 6:4.

След колебливото начало, Алкарас се преобрази. Във втората част той буквално помете съперника си, като не му позволи да вземе нито един гейм – 6:0. Въпреки категоричния резултат, Фария оказа съпротива в първия гейм, но испанецът обърна развоя от 15:40 и не погледна назад.

В следващите два сета Алкарас затвърди доминацията си. Възползвайки се от грешките на Фария и демонстрирайки отлична концентрация, той затвори мача с 6:3 и 6:2. Така испанецът си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на САЩ.

В следващия етап Карлос Алкарас ще се изправи срещу китайския талант Йибин Ву.


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