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Иван Иванов с впечатляващ разгром над тайландец в Майорка

Иван Иванов с впечатляващ разгром над тайландец в Майорка

2 Септември, 2026 22:45 267 0

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Младата надежда на българския тенис започна с летящ старт на престижния турнир от сериите "Чалънджър"

Иван Иванов с впечатляващ разгром над тайландец в Майорка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Иван Иванов демонстрира класа и хладнокръвие на корта в Майорка, като категорично елиминира тайландеца Максимъс Джоунс с 6:0, 6:4 още в първия кръг на турнира. Само за 75 минути 17-годишният Иванов, който получи "уайлд кард" за участие, показа защо е считан за едно от най-ярките имена в родния тенис.

Още с първите разигравания Иванов даде ясен сигнал, че е дошъл за победа. Българинът буквално помете съперника си, като не му позволи да вземе нито един гейм в откриващия сет – 6:0. Със стабилен първи сервис и безупречна игра от основната линия, Иванов реализира три пробива и приключи частта само за 28 минути, без да даде шанс на Джоунс дори да помисли за обрат.

Във втората част на срещата тайландският квалификант опита да се върне в мача, като успя да пробие сервиса на Иванов в началото. Българинът обаче не се разколеба, върна пробива в осмия гейм и поведе с 5:4. След драматични разигравания и пропуснати два мачбола, Иванов все пак затвори срещата при 6:4, демонстрирайки зрялост и хладнокръвие, които рядко се срещат при толкова млади състезатели.

Във втория кръг Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под номер 152 в световната ранглиста Марк Лаял от Естония.


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