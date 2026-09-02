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Байерн Мюнхен с категоричен успех срещу Оснабрюк в Купата на Германия

Байерн Мюнхен с категоричен успех срещу Оснабрюк в Купата на Германия

2 Септември, 2026 23:39 333 0

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Оснабрюк изненада, но Байерн отвърна светкавично

Байерн Мюнхен с категоричен успех срещу Оснабрюк в Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен демонстрира класата си и си осигури място на 1/32-финалите в турнира за Купата на Германия, след като разгроми като гост втородивизионния Оснабрюк с 4:1. Въпреки ранния шок за шампионите, те показаха характер и обърнаха развоя на срещата в своя полза.

Двубоят започна неочаквао – още в петата минута Робин Майнсер изведе домакините напред, хвърляйки в екстаз феновете на Оснабрюк. Радостта им обаче бе краткотрайна. Само 13 минути по-късно Хари Кейн възстанови равенството, а малко след това Том Бишоф реализира втори гол за Байерн, с което обърна резултата още преди почивката.

След паузата момчетата на Венсан Компани затвърдиха превъзходството си. В 73-ата минута Майкъл Олисе покачи на 3:1, а малко преди последния съдийски сигнал Хари Кейн оформи крайното 4:1 от дузпа. Така баварците не оставиха съмнение в превъзходството си и заслужено продължават напред в турнира.

Това е трета поредна победа за Байерн Мюнхен от началото на сезона. Тимът вече триумфира със Суперкупата на Германия след успех с 2:1 над Борусия Дортмунд, а в първия кръг на Бундеслигата разгроми Щутгарт с 5:1.


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