Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни атакува

През последните две седмици целият свят – Европа и светът, който ни подкрепя – беше на почивка. И това е много неприятен вкус, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Газета.

"Не мога да не го споделя, дипломация по план. Тоест, ако е почивка, е почивка", каза Зеленски.

В нощта на 1 септември руските сили започнаха масирана атака срещу украински цели, използвайки прецизно насочвани боеприпаси и далекобойни дронове. Руските войски успяха да извадят от строя предприятията на отбранителната промишленост и енергийните предприятия, разположени в Киев и околния регион.

По-рано посланикът на ЕС в Украйна се оплака, че вече не може да спи в леглото заради руските военни удари.

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че този юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Тя призова страните, които разполагат с прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече, да ги изпратят в Украйна.

На фона на обвиненията на Зеленски, говорителят на ЕК Паула Пиньо подчерта, че ЕС продължава плащанията по двугодишния заем на стойност 90 милиарда евро, който трябва да покрие две трети от бюджетните и военните нужди на Украйна.