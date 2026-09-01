Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни атакува
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни атакува

1 Септември, 2026 20:23 1 476 116

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че този юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната

Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни атакува - 1
Фокус Фокус

През последните две седмици целият свят – Европа и светът, който ни подкрепя – беше на почивка. И това е много неприятен вкус, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Газета.

"Не мога да не го споделя, дипломация по план. Тоест, ако е почивка, е почивка", каза Зеленски.

В нощта на 1 септември руските сили започнаха масирана атака срещу украински цели, използвайки прецизно насочвани боеприпаси и далекобойни дронове. Руските войски успяха да извадят от строя предприятията на отбранителната промишленост и енергийните предприятия, разположени в Киев и околния регион.

По-рано посланикът на ЕС в Украйна се оплака, че вече не може да спи в леглото заради руските военни удари.

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че този юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Тя призова страните, които разполагат с прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече, да ги изпратят в Украйна.

На фона на обвиненията на Зеленски, говорителят на ЕК Паула Пиньо подчерта, че ЕС продължава плащанията по двугодишния заем на стойност 90 милиарда евро, който трябва да покрие две трети от бюджетните и военните нужди на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ха,

    39 2 Отговор
    и къде са например прехващачите, които цяла европа прати на украйна от 22 - ра насам?!? Не съм чул да е съобщавала за свалини?!?😜

    Коментиран от #107

    20:26 01.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    64 1 Отговор
    Ти кво искаш? Всички да си спрат децата от ясла, щото си прозз като две стотинки в гадулка и не знаеш кога да развееш белия флаг? Папата нали ти каза?

    Коментиран от #96

    20:26 01.09.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    40 2 Отговор
    Лошо,нема ракети и колумбийски консерви за Вожда.🦧😪🦧

    20:26 01.09.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    51 2 Отговор
    Оплакват се окраинските фашисти, че Руската Антифашистката Армия ги маризи без почивен ден!

    20:26 01.09.2026

  • 6 Феникс

    54 2 Отговор
    Тоя скоро ще увисне за вратлето на някоя по висока елха , като коледна украса! Но едва ли това ще сгрее милионите почернени семейства, а ги чака и още по тежка зима!

    20:27 01.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 47 Отговор
    И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    Коментиран от #61, #112

    20:27 01.09.2026

  • 8 Анонимен

    62 1 Отговор
    Да бяха приели руските условия през 2022, щяха да се разминат с две гранични области, преминали към Русия. Нямаше да има толкова жертви и загуби.

    А сега и Европа го отнася от криворазбрана солидарност.

    20:27 01.09.2026

  • 9 Кая Калас

    53 2 Отговор
    Я сам фашистка внучка

    Коментиран от #76

    20:27 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчар

    39 1 Отговор
    Този клоун накрая ще бъде линчуван от народа..!

    20:28 01.09.2026

  • 12 Гледайте видеата

    3 50 Отговор
    УMИРAT ЗА KЛИПЧEТА В YOUTUВE : Kак Путин жeртвa вoйници за фалшиви кaдри на "побeда“
    Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
    Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
    Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
    Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
    Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
    Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
    Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да

    Коментиран от #46, #48, #58, #59, #70

    20:28 01.09.2026

  • 13 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    34 3 Отговор
    Зеленият плъх реве. Колко тругателно.

    20:28 01.09.2026

  • 14 През гащите ли бе

    19 1 Отговор
    Така е много гадно да те Е//АТ. НУ ЗАЯЦ ПОГОДИ!

    20:28 01.09.2026

  • 15 Споко е Зельо

    29 2 Отговор
    зимата и вие ще сте на почивка 🤣 Ако знаеш от почивната агенция какво хубаво място са ти приготвили за вечна почивка още сега ще се гръмнеш

    20:29 01.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    21 0 Отговор
    Ами нали трябва да си починем ,за работим после пълноценно за теб евреино ,да има да ни облагат с данъци и да теглим борчове за вашата семка ,та да можеш да избиваш повече хора

    20:29 01.09.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 2 Отговор
    Тц,тц,тц!А прогресивната преса преди четири години обяви Зеленски за Чърчил на 21 век!
    🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🦧

    20:29 01.09.2026

  • 18 Малкия холандец

    15 1 Отговор
    Спокойно, скоро им свършват ракетите и подкарват саповете! Свършат ли те ще ги бием:))

    20:29 01.09.2026

  • 19 руската пропаганда се цели в глупаците

    3 32 Отговор
    Русия пропада не с дни, а с часове. Дори в Москва, където доскоро "не виждаха", че има война, усетиха радостта от Путлеризма. Няма бензин, няма интернет, скоро и храна няма да има. Бивши приближени, генерали на Путлер, падат като круши от прозорците.
    Обречена държава, изгнила империя.
    Само нашите клети пропагандисти и все по-смаляващите се тролски фабрики държат "фронта". Държи го и несретният кабинет на служещия на родината си Русия бивш генерал, президент, и в близко бъдеще и мин-председател и политик Мунчо.
    Как го държат ли?
    Включили са фабриките за лъжи на пълни обороти.
    Досега поне се опитваха да свързват някакви факти с фабрикуваната си пропаганда. Денят беше ден, мястото точно, оттам нататък опорките на руската пропаганда. (винаги идваше с ден закъснение, докато им я преведат, защото всеизвестен факт е че "проруските" идеолози руски не знаят).
    За сволочите, захранвани с копейки пък да не говорим.
    Но напоследък, лъжите са станали толкова несвързани и налудничави, че се чудя дали не са скъсали тотално връзката с главния мозък в ГРУ. Или онези вече са перманентно пияни.

    Това лято ще е забележително. И ние вече много, много им се радваме.

    20:29 01.09.2026

  • 20 Е нали им унищожихте

    23 2 Отговор
    рафинериите и складовете за гащи.

    20:29 01.09.2026

  • 21 Дони Съчмата

    26 1 Отговор
    Аз нали ти казах, че нямаш карти, мъпет?!

    20:29 01.09.2026

  • 22 Укродебил

    22 1 Отговор
    Помощ, мамо, бият ни!!!

    20:30 01.09.2026

  • 23 Запознат

    16 0 Отговор
    Руската армия не атакува между 2 и 4 следобед пази тишийна

    20:30 01.09.2026

  • 24 Сам в къщи

    17 1 Отговор
    Порно продукция на потърпевшия


    главния наркоман Зеленски...

    Коментиран от #27

    20:30 01.09.2026

  • 25 Мими Кучева🐕

    1 16 Отговор
    Зеля е сложил путя на задна🤡😸🙈🤯🥳
    Путя плаши със самообесване🥳🥸🤠

    20:31 01.09.2026

  • 26 Руската армия не ги атакува.....

    22 2 Отговор
    тя ги размазва но той не иска да си признае защото няма да има парички нито за бяло нито съм в джоба. А щом иска да дава нека да не дава от нашите парички които ние вкарваме като данъци. Да дават от своите собствени средства които получават като от числения

    20:31 01.09.2026

  • 27 Обърнаха му хастара

    15 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сам в къщи":

    Голямо е//ане.

    Коментиран от #31

    20:31 01.09.2026

  • 28 Механик

    18 1 Отговор
    Зелинце, а не бъди скромен, момченцето ми.
    Ми ти побеждаваш и громиш Русия, а цял свят купува твоите дронове, дълги нептуни и розави фламингота. Не ние трябва да ти помагаме а ти на нас. Да ни учиш на стратегия и тактика и как да бъдем победители като тебе.
    Ай, сполай ти! Гледай двечерка да удариш някой уайлдбериз пълен с дамски гащички, китайски плюшени играчки и ефтина електронка, та Путин да го заболи много.

    20:32 01.09.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 16 Отговор
    знаете ли защо запада не унищожи напълно СССР? от опасения и по-скоро страх кво ще стане с блатото и тогава годните му ЯО , ако се разпадне напълно!! дабе САЩ им изнасяха Ядерките със свои камиони///вижте сега-РФ в момента е образувание което може да се управлява само с желязна ръка или ще стане анархия..бил съм там , знам ги!! но запада вече явно твърдо е решил да се приключва с тая крепостна селяния и диващина , 100 и кусур народа под Маскалско иго..скоро

    Коментиран от #52

    20:32 01.09.2026

  • 30 раша и путя на колене

    4 20 Отговор
    Войната навлиза в своята крайна фаза. Краят ще е за Русия. Това винаги е било ясно, освен за онези, които не си правеха труда да четат с разбиране.

    Само преди 18 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта за да "насочи оръжията към Кремъл".
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи.
    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение.
    Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбен

    Коментиран от #104

    20:32 01.09.2026

  • 31 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Обърнаха му хастара":

    Но за съжаление не им пускат сръбска музика,за да е пълна програмата.💋🖕💋

    20:33 01.09.2026

  • 32 Амнести Интернешънъл

    2 13 Отговор
    Аз чакам момента, защото той ще дойде!
    Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
    Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
    Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
    Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
    И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
    От глупостта няма спасение!
    Patty K. Biski

    Коментиран от #87

    20:33 01.09.2026

  • 33 Ха Ха

    15 1 Отговор
    Колкото повече плаче, по-гот ми става. Атлантическо мекере-слагач. Славяноубиец !

    20:33 01.09.2026

  • 34 Соломон

    14 1 Отговор
    Зелен, едни хора те търсят да те бият!

    20:34 01.09.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    А що да не е?!
    Даже е редно да си вземем пуканки и да гледаме как ви довършват!

    20:34 01.09.2026

  • 36 Урсулът

    7 2 Отговор
    И мен е е/БАТ, ама не се оплаквам, а и си изкарвам джобни, щото в касата на ЕС вече НЯМА

    20:34 01.09.2026

  • 37 Любо

    8 2 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    20:36 01.09.2026

  • 38 К.О.Т.ар.А.К 😼

    8 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    20:36 01.09.2026

  • 39 путя пред самообесване..гледайте видеото

    2 12 Отговор
    ИЗВЪНРЕДНО ОТ КРИМ: Паниката е пълна! Опашката от бягащи руснаци счупи исторически рекорд – над 2800 коли!

    Приятели, Румен - Руския ни разказва приказки за „косене на трева през зимата“ в София, за да замаже очите на хората, реалността на фронта изглежда по ето този начин.

    Снимките и данните от последния час (петък, 26 август) от независими наблюдатели като Светла Йовева показват ПЪЛНА ПАНИКА и масово бягство на окупаторите от Крим!

    2800 коли в капана на Керченския мост!
    Опашката от заселници и колонисти, които бързат да напуснат полуострова, счупи всички досегашни рекорди и набъбна до над 2800 автомобила! Само за една нощ пред пропускателните пунктове на Керченския мост са се струпали нови 1500 коли!

    Хората стоят в безкрайни задръствания, чакайки с часове ръчни проверки за експлозиви. Защо бягат ли? Защото след бруталния бараж от над 660 украински дрона тази нощ и унищожаването на енергийната мрежа и ТЕЦ-овете, Крим остана без ток, без електронни плащания и без бензин! „Свещеният полуостров“ на Путин се превърна в капан без изход!

    Истината, която Радев и ПБ крият от вас
    Ето това е истината, която контролираните медии у нас умишлено не ви показват, за да не се види как руската военна машина се разпада. Вместо това, правителството на Радев и Пърдящите Бракониери се опитват тихомълком да прокарат Бюджет 2026 със скрити 3.7 милиарда евро, за да плати арбитража на руския „Лукойл“ и да спасява касичката на Кремъл!
    Те искат с вашите данъци да

    Коментиран от #44, #51, #69

    20:36 01.09.2026

  • 40 Ено време събирахме бандероли

    6 2 Отговор
    Поразява целта без аналог !🇷🇺

    20:37 01.09.2026

  • 41 сало наркомане

    8 1 Отговор
    Удри е няколко бели линии и почвай да ги мачкаш руснаците, кво си се отпуснал и мрънкаш. Нали мачкаше, инициативата беше в твоите ръце, кафенце в Крим. Кво стана, да не свърши белото?!

    20:38 01.09.2026

  • 42 путя е вече на бурето под въжето

    1 9 Отговор
    Украинският представител в ООН към Русия: Не можете да удържите окупираните земи, махайте се възможно най-скоро
    21:06, 23 август , 2026
    Ще ви трепем навсякъде безмилостно. Как добре си живееха етническите руснаци преди агресията - имаха си местна власт ,губернатори ,кметове. Сега нямат домове и са разпръснати по света. А резултата на Русия са милиони убити и осакатени, заяви Украинския посланик в ООН.

    20:38 01.09.2026

  • 43 Какъв ти е проблема

    7 0 Отговор
    Ние в Русия също сме на почивка....

    20:39 01.09.2026

  • 44 Димон Сладкия Бонбон

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "путя пред самообесване..гледайте видеото":

    Последното видео от региона е горящото летище в Полтава и нещо много горящо в Киев току-що

    20:39 01.09.2026

  • 45 путя ритай стола и увисвай

    1 11 Отговор
    Преди 5 години в "Киев за 3 днях" ,след 5 года раша гарить.. от факти -

    В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.

    Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.

    В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.

    При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.

    Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.

    В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.

    Коментиран от #57, #63

    20:39 01.09.2026

  • 46 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гледайте видеата":

    за да мине една дезинформация трябва да има и малко истина,а ти си надраскало само лъжи,не става така...

    20:40 01.09.2026

  • 47 1111

    4 0 Отговор
    Крайно време е да приключат с това гадно джудже .
    И малко мир да има.

    20:40 01.09.2026

  • 48 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гледайте видеата":

    Ти пък слушай какво ти казва украинското правителство-,,Трябват ни по 30 000 нови бусифицирани на месец за окопите"!Федоров-,,Всяка жена,която не е майка,студентка или медицински работник-марш на фронта!"

    20:40 01.09.2026

  • 49 Нищожеството

    8 0 Отговор
    иска и Европа да вкара във война.

    20:40 01.09.2026

  • 50 боико борисоф

    7 0 Отговор
    а бе наркоман да не ти е длъжна европа бе по добре да те намачква путин и да се приклучва аман от таз украина

    20:40 01.09.2026

  • 51 Шшшшшт

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "путя пред самообесване..гледайте видеото":

    Млък бе промит атлантист

    20:40 01.09.2026

  • 52 Ясие/.... М/ката

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Педал

    20:40 01.09.2026

  • 53 Няма

    4 0 Отговор
    По-нагло племе.

    20:40 01.09.2026

  • 54 Хе хе...

    10 1 Отговор
    Днес руснаците са изтърбушили поредния склад за учебни помагала. Вторичните детонации са продължили над 6 часа. Изтумбили са и про установка самп т. Поредните няколко стотин милиона евро се превърнаха в целодневно слънчево затъмнение над одеска област.
    Депутатите от радата вече заседават в мазето. Жалват се, че е тясно и неудобно и се налага да се гласува с QR кодове. Усилено се говори за местене на цялата държавна администрация в Лвов.
    Днес тцк ашниците директно прегазиха с колата си човек докато отвличаха поредната си жертва от улиците на недодържавата.
    Все повече стелажи в магазините на 4о4 стоят празни.

    Найс, а?

    20:40 01.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Про стачка

    5 2 Отговор
    Е той какво иска? Някой да дойде и да му бъде задните части след като е станал от златната тоалетна ли? Цяла година съм работила и парите ми са отивали за Украйна вместо за детска болница и имам право на почивка !Да отива наведена и да целува ръка на Путин като го моли за прошка преди да седне на масата за преговори

    20:42 01.09.2026

  • 57 Бъркаш се

    11 2 Отговор

    До коментар #45 от "путя ритай стола и увисвай":

    5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    20:42 01.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гледайте видеата":

    Гледача на видео,щото не вземеш да видиш в историята на Шипка под руски знамена колко от опълченците и русите са се жертвали един за друг и за колко дни и колко доброволци събира Русия за освободителната ни война ,ами си се загрижен за подарените руски земи на Украйна барабар с хората,дето бандерите искат да забранят руския:)Само,че това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)Та за тези руски земи червената армия е давала пак така жертви ,както и за нашата свобода и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)

    20:42 01.09.2026

  • 60 Мишел

    10 1 Отговор
    На Украйна предстои много тежка зима, след която може да няма Украйна.

    20:42 01.09.2026

  • 61 боико борисоф

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    може ли да си толкова кух бе

    20:43 01.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха Ха

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "путя ритай стола и увисвай":

    Каквото и да става в Крим, важното е, че не е и няма да бъде натовски. Навремето, ако Крим не беше в руски ръце (благодарение на Екатерина Велика), България никога нямаше да види Освобождението

    20:43 01.09.2026

  • 64 Картаген

    9 0 Отговор
    ,,това е много неприятен вкус, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Газета."
    ----
    После дръпна втората линийка ,намръщи се и заключи:
    ,,Европа и светът, който ни подкрепя – беше на почивка ,а най лошото ,че дилърът ми също"

    20:44 01.09.2026

  • 65 Пич

    8 1 Отговор
    Това отвратително човече се държи, все едно някой е длъжен да мисли нещастната укрофашистка хунта!!!
    Да се оправят, аз ще драскам точно на почивка!!!

    20:44 01.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 каска

    4 1 Отговор
    Какъв голям зален гущер,а плаче

    20:45 01.09.2026

  • 68 Политико

    1 10 Отговор
    Още толкова раши при кобзон искам. Кой е губещия Европа или раша? В раша купони за горива в Европа купони от луксозен живот -

    Общите загуби на Русия в Украйна, включващи ранените и пленените, възлизат според CSIS на 2,198 милиона души. "Медиазона" и ВВС водят поименен списък, в който до момента има не по-малко от 1 млн. 221 206 хиляди руснаци.преди 7 дни

    20:45 01.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Луд Скайуокър

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гледайте видеата":

    Колега всичко е много фобре но само с пропагандата не си е час! От толкова много антирйска пропаганда руската неможе да пробие та даже в някои държави издадоха закони срещу "руската пропаганда"- каквото и да се разбира под това.

    20:47 01.09.2026

  • 71 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - от къде на къде ще ходи европата на почивка не я е срам, украина я защитава от русия, а тя ходи на почивка вместо да се грижи за украинците

    20:47 01.09.2026

  • 72 1234567

    4 1 Отговор
    Питате ли се защо Зеленски е толкова нагъл? Държи се като човек на който му е обещано всичко и най- вече да победи. Е прелъстен и изоставен. Да послужи за поука на другите.

    20:49 01.09.2026

  • 73 Ти си

    2 1 Отговор
    Типични еврейски приоми- налагат ти чувството за вина ......

    20:49 01.09.2026

  • 74 оня с коня

    3 1 Отговор
    Явно съвсем скоро джуджето Стори Пакост с белия нос скоро ще го тричат ,най вероятно Елена Зеленская Веселата Вдовичка ще харчи милиардите откраднати от европейците и американците .

    20:50 01.09.2026

  • 75 Артилерист

    5 1 Отговор
    Обикновено представленията на Зеленски са хвалебствени, в смисъл, че укроармията напредва с контраюруши и вече е пред Крим, но щом се оплаква означава, че положението наистина е много тревожно да не кажа катастрофално. През последните няколко денонощия огромна складова база, военно производствени предприятия и енергийни подстанции в и около Киев бяха подложени на пълно унищожение. Одеса и другите укро пристанища са напълно блокирани. Зеленски е поискал от западните "партньори" да му осигурят по 1000 дрона на ден, но изненадващо ги получил завчера от руските сили...

    20:51 01.09.2026

  • 76 Кая калас

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кая Калас":

    Без алкохол не мога да живея и лед това яка ебн

    20:51 01.09.2026

  • 77 Оди там Кеноби

    3 0 Отговор
    А тоя посланик на ЕС някой да го е вързал в леглото? Накой да го е заковал в Киев? Накой въобще да му е попречил да напусне Украйна?

    20:52 01.09.2026

  • 78 Дельо хайдутин

    1 5 Отговор
    5 години чакам смяната на Зеленски. 5 години чакам парада на русите в Киев. 5 години чакам демилитаризация на Украйна. 5 години вися на Дунава с мyxляcaлa погача да чакам путя и изкопах вече много септични ями. Накрая си омecих главата.

    Коментиран от #81

    20:53 01.09.2026

  • 79 Европа е на Почивка

    6 1 Отговор
    Зелен чук , спри се , почини и ти ! Остави оръжията , спри войната , подобри отношенията с Русия . Спаси живота на стотици хиляди украинци.
    Не си струва да воюващ за кефа на подлите евро атлантици .

    20:53 01.09.2026

  • 80 Алекса

    8 1 Отговор
    Вдигай белия байрак и бягай в Лондон !
    Ама там да не ти праснат един чадър...много знаеш къде отиваха парите !

    20:54 01.09.2026

  • 81 Нормално

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Дельо хайдутин":

    Тъпаците сте си тъпаци, няма значение за кой отбор викате

    20:54 01.09.2026

  • 82 Наглец

    5 1 Отговор
    Ами иди се помоли на Путин да не те бомби

    20:54 01.09.2026

  • 83 Курабийка Курабийкова

    2 1 Отговор
    Бе са като ви казвам,че нема по- нахални от тия,вие не ми вервате😂😂

    20:55 01.09.2026

  • 84 Самообеси ли се вече путя?

    1 8 Отговор
    По време на разговори миналата седмица с Доналд Тръмп в Пекин китайският президент Си Дзинпин е отбелязал, че Владимир Путин може да съжалява за нахлуването в Украйна.

    Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.

    Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
    Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.

    Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.

    През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.

    Коментиран от #99

    20:55 01.09.2026

  • 85 Пич

    1 6 Отговор
    1034 дрона за една нощ засипаха мизерна раша💯👈✌️ раша в пламъци и гори🖕 някой преди 5 години ако ми беше казал че от Киев за 3 днях ,блатните ще горят като горски пожар в Австралия щях да се самоубия още тогава 🤮🤢🤧

    20:56 01.09.2026

  • 86 Как тъй руската армия атакува?

    2 0 Отговор
    Зеленски беше обявил 90 дни перемога.

    20:59 01.09.2026

  • 87 Ха Ха

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Амнести Интернешънъл":

    Блаженни са мечтателите атлантисти-идеалисти, радеещиза единен атлантически неоколониален Глобализъм. Светът обаче винаги е бил и ще остане многополюсен

    20:59 01.09.2026

  • 88 Тиква

    4 1 Отговор
    Окраплъх ще остане окранацист,започнахте 2014 геноцида,а сега ревете,бой до последния окрабандера.

    21:00 01.09.2026

  • 89 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Нали ни "пази"? Една от последните спокойни години за почивка преди да разпуснат стотици хиляди бруттални укрииминали, натренирани пет години да почиват хора. Всички те ще ни налазят и ще има изнуддвания, от вличания и т.н. брутталности за който не им плати за спокойствието и "пазенето". Ха ЧеститУ

    21:00 01.09.2026

  • 90 Матрьошка

    4 1 Отговор
    Предавай се и ти отивай на почивка.

    21:03 01.09.2026

  • 91 Мишел

    2 2 Отговор
    Трябва няколкото русофили тук да се обединим и да нападнем САЩ. Тук по форумите и социалните мрежи само си чешем езиците и си избиваме комплексите. Навън ни няма никакви

    Коментиран от #93

    21:04 01.09.2026

  • 92 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Жив ли е още този плъх ,в коя канализация на Киев се крие ,може да е позаслабнал лятото не го канят в Европа да яде , пие и пари да прибира?

    21:05 01.09.2026

  • 93 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Мишел":

    Ма то факти в само да се хилосваме, за друго не става🤣🤣😂😂😂

    21:05 01.09.2026

  • 94 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    И кво стана с 40-дневната перемога?
    И пак да напомня колко беше просто - не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Но като сте си дали еди кво си под наем и си мислите че някой там ви брои за хора ще е така.
    Щото в един момент ще станете ненужни и ще ви захвърлят като използвано балонче.
    Както много пъти е било.
    Четете я тая история бре.

    Коментиран от #98

    21:06 01.09.2026

  • 95 2.6 милиона руснаци

    2 3 Отговор
    са вече под земята, я Русия боксува 5-та година в Донецк, ЕС си трупа печалбите без нито един загинал европеец. Факт.

    21:07 01.09.2026

  • 96 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Искаш да видиш развят Бял Флаг от Зеленски за да заиграе Путин Казачок в Бункера си с дива Радост?Ами сега го шият тоя Флаг ама няма да ти хареса,щото е с огромна Черна СВАСТИКА по средата.

    Коментиран от #115

    21:07 01.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "?????":

    Ми няма кво да четат, думнаха им учениците днеска,край.

    21:09 01.09.2026

  • 99 Чудя се какво печелите от лъжите

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Самообеси ли се вече путя?":

    Не знам вече!!! Не съм вярвал, че 36 години след комунизма ще трябва да чета такива манипулации и пропаганда. То тогава послъгваха, ама сегашното направо е без никаква връзка с главния мозък.

    21:09 01.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 путя обеси ли се вече

    1 2 Отговор
    Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва с жива сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

    Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 30 август , че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
    Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
    ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.

    Коментиран от #110

    21:12 01.09.2026

  • 102 защо

    1 0 Отговор
    Не бой се г-н Президент. Сега ще дойдат ноември, декември, януари, февруари. Рахат.

    21:13 01.09.2026

  • 103 Алекс

    2 0 Отговор
    Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни о.ножда денонощно.

    21:14 01.09.2026

  • 104 Бъркаш се

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "раша и путя на колене":

    всички на колене пред Путин или изчезвате от лицето на земята!

    21:14 01.09.2026

  • 105 Българин

    3 1 Отговор
    И какво да прави още Европа за теб,неблагодарнико? Искаш да воюва с украинците ли?.Да беше приел условията на Русия през2022г.

    21:15 01.09.2026

  • 106 путя сложиха ти чатала

    1 2 Отговор
    Всички съседни страни на Русия предявиха териториални претенции позовавайки се на стари карти и историята на тези земи! Президента на Монголия обяви, че по логиката на Путлер за Украйна, то 4/5 от територията на Русия е била 300 години монголска и трябва да се върне на Монголия! Казахстан си поиска Оренбург, Астрахан и Омск! Германия си поиска Калининград, а Финландия Карелия! Китай обяви за нейна специална зона Източен Сибир с Владивосток! 5 милиона китайци вече са се определили там , а изучаването на китайски в руските училища в Сибир е задължително!
    Толкова велик управник Русия никога не е имала!
    Още по-велики са българските запъртъци на руските путиноиди, които се радват, че любимата им Русия се разпада на парчета!
    🙄🙄🙄🙄🙄

    Коментиран от #109

    21:15 01.09.2026

  • 107 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха,":

    Какво да кажа, преди малко прещраках три-четири руски телевизии и навсякъде предизборни дебати -оказва се че ит 18-ти до 20 септември ще се провеждат редовни парламентарни избори..... А малкото зелено диктаторче милионерче от години пасува и се прави на разсеян.... Но пък не представа с неговите нагли заявления..... Но ще е пълна отврат е тоя просяк....

    21:15 01.09.2026

  • 108 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ЗА 1 МЕСЕЦ. 20% ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА УКРАЙНА
    СТАНАХА НА ИМАМБАЯЛДЪ
    .....
    МАЛКО Е .. ПОНЕ 75% ТРЯБВА ЗА ДА СЕ ГЪТНАТ КЪМ ОКТОМВРИ БАНДЕРИТЕ :)

    21:18 01.09.2026

  • 109 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "путя сложиха ти чатала":

    120% простак

    21:18 01.09.2026

  • 110 Простаците като теб

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "путя обеси ли се вече":

    Се раждат и умират простаци

    21:20 01.09.2026

  • 111 До двете клошарски копейки от кошовете

    1 1 Отговор
    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на световният лидер Володимир Зеленски направил за смях мизерна раша и пратил милиони нещастни раши в един по добър свят....Мирррноооо🤸‍♂️

    21:22 01.09.2026

  • 112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МИРЧЕВ, ПАК СИ МИ ЛАПНАЛ НИКА КАТО
    ПЕТРОХАНСКА ПАЛАВНИЦА :)

    21:23 01.09.2026

  • 113 Българин🇧🇬🇺🇦

    1 1 Отговор
    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 5-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    21:23 01.09.2026

  • 114 Истината

    1 1 Отговор
    Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява

    Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на петгодишната война на Кремъл срещу Украйна

    Коментиран от #116

    21:25 01.09.2026

  • 115 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "оня с коня":

    Само няма да ми цвилиш тук без да съм те питал! Ясен ли съм, пони недъгаво? Бункери, мункери, придържай се към реалността или се лекувай някъде! Не може докато Еугленски реве ти да ръсиш тия нелепости с бункера!! Последният път като вяха свастика, знаеш че всичко свърши със сърп и чук на покрива у Берлин, нали?! Всички фашисти ли сте толкова кухи? Някво изискване ли има, да си прозз за да те приобщят?

    21:26 01.09.2026

  • 116 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания