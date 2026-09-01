Володимир Зеленски: Европа е на почивка, докато руската армия ни атакува

През последните две седмици целият свят – Европа и светът, който ни подкрепя – беше на почивка. И това е много неприятен вкус, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Газета.
"Не мога да не го споделя, дипломация по план. Тоест, ако е почивка, е почивка", каза Зеленски.
В нощта на 1 септември руските сили започнаха масирана атака срещу украински цели, използвайки прецизно насочвани боеприпаси и далекобойни дронове. Руските войски успяха да извадят от строя предприятията на отбранителната промишленост и енергийните предприятия, разположени в Киев и околния регион.
По-рано посланикът на ЕС в Украйна се оплака, че вече не може да спи в леглото заради руските военни удари.
Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че този юли и август са били най-смъртоносните месеци от началото на войната. Тя призова страните, които разполагат с прехващачи, чийто срок на годност скоро ще изтече, да ги изпратят в Украйна.
На фона на обвиненията на Зеленски, говорителят на ЕК Паула Пиньо подчерта, че ЕС продължава плащанията по двугодишния заем на стойност 90 милиарда евро, който трябва да покрие две трети от бюджетните и военните нужди на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ха,
Коментиран от #107
20:26 01.09.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #96
20:26 01.09.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
20:26 01.09.2026
5 Бесен - Язовец
20:26 01.09.2026
6 Феникс
20:27 01.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
Коментиран от #61, #112
20:27 01.09.2026
8 Анонимен
А сега и Европа го отнася от криворазбрана солидарност.
20:27 01.09.2026
9 Кая Калас
Коментиран от #76
20:27 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овчар
20:28 01.09.2026
12 Гледайте видеата
Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да
Коментиран от #46, #48, #58, #59, #70
20:28 01.09.2026
13 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА
20:28 01.09.2026
14 През гащите ли бе
20:28 01.09.2026
15 Споко е Зельо
20:29 01.09.2026
16 Kaлпазанин
20:29 01.09.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🦧
20:29 01.09.2026
18 Малкия холандец
20:29 01.09.2026
19 руската пропаганда се цели в глупаците
Обречена държава, изгнила империя.
Само нашите клети пропагандисти и все по-смаляващите се тролски фабрики държат "фронта". Държи го и несретният кабинет на служещия на родината си Русия бивш генерал, президент, и в близко бъдеще и мин-председател и политик Мунчо.
Как го държат ли?
Включили са фабриките за лъжи на пълни обороти.
Досега поне се опитваха да свързват някакви факти с фабрикуваната си пропаганда. Денят беше ден, мястото точно, оттам нататък опорките на руската пропаганда. (винаги идваше с ден закъснение, докато им я преведат, защото всеизвестен факт е че "проруските" идеолози руски не знаят).
За сволочите, захранвани с копейки пък да не говорим.
Но напоследък, лъжите са станали толкова несвързани и налудничави, че се чудя дали не са скъсали тотално връзката с главния мозък в ГРУ. Или онези вече са перманентно пияни.
Това лято ще е забележително. И ние вече много, много им се радваме.
20:29 01.09.2026
20 Е нали им унищожихте
20:29 01.09.2026
21 Дони Съчмата
20:29 01.09.2026
22 Укродебил
20:30 01.09.2026
23 Запознат
20:30 01.09.2026
24 Сам в къщи
главния наркоман Зеленски...
Коментиран от #27
20:30 01.09.2026
25 Мими Кучева🐕
Путя плаши със самообесване🥳🥸🤠
20:31 01.09.2026
26 Руската армия не ги атакува.....
20:31 01.09.2026
27 Обърнаха му хастара
До коментар #24 от "Сам в къщи":Голямо е//ане.
Коментиран от #31
20:31 01.09.2026
28 Механик
Ми ти побеждаваш и громиш Русия, а цял свят купува твоите дронове, дълги нептуни и розави фламингота. Не ние трябва да ти помагаме а ти на нас. Да ни учиш на стратегия и тактика и как да бъдем победители като тебе.
Ай, сполай ти! Гледай двечерка да удариш някой уайлдбериз пълен с дамски гащички, китайски плюшени играчки и ефтина електронка, та Путин да го заболи много.
20:32 01.09.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #52
20:32 01.09.2026
30 раша и путя на колене
Само преди 18 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта за да "насочи оръжията към Кремъл".
Русия днес не е пълноценна държава
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение.
Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбен
Коментиран от #104
20:32 01.09.2026
31 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #27 от "Обърнаха му хастара":Но за съжаление не им пускат сръбска музика,за да е пълна програмата.💋🖕💋
20:33 01.09.2026
32 Амнести Интернешънъл
Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
От глупостта няма спасение!
Patty K. Biski
Коментиран от #87
20:33 01.09.2026
33 Ха Ха
20:33 01.09.2026
34 Соломон
20:34 01.09.2026
35 ДрайвингПлежър
Даже е редно да си вземем пуканки и да гледаме как ви довършват!
20:34 01.09.2026
36 Урсулът
20:34 01.09.2026
37 Любо
20:36 01.09.2026
38 К.О.Т.ар.А.К 😼
20:36 01.09.2026
39 путя пред самообесване..гледайте видеото
Приятели, Румен - Руския ни разказва приказки за „косене на трева през зимата“ в София, за да замаже очите на хората, реалността на фронта изглежда по ето този начин.
Снимките и данните от последния час (петък, 26 август) от независими наблюдатели като Светла Йовева показват ПЪЛНА ПАНИКА и масово бягство на окупаторите от Крим!
2800 коли в капана на Керченския мост!
Опашката от заселници и колонисти, които бързат да напуснат полуострова, счупи всички досегашни рекорди и набъбна до над 2800 автомобила! Само за една нощ пред пропускателните пунктове на Керченския мост са се струпали нови 1500 коли!
Хората стоят в безкрайни задръствания, чакайки с часове ръчни проверки за експлозиви. Защо бягат ли? Защото след бруталния бараж от над 660 украински дрона тази нощ и унищожаването на енергийната мрежа и ТЕЦ-овете, Крим остана без ток, без електронни плащания и без бензин! „Свещеният полуостров“ на Путин се превърна в капан без изход!
Истината, която Радев и ПБ крият от вас
Ето това е истината, която контролираните медии у нас умишлено не ви показват, за да не се види как руската военна машина се разпада. Вместо това, правителството на Радев и Пърдящите Бракониери се опитват тихомълком да прокарат Бюджет 2026 със скрити 3.7 милиарда евро, за да плати арбитража на руския „Лукойл“ и да спасява касичката на Кремъл!
Те искат с вашите данъци да
Коментиран от #44, #51, #69
20:36 01.09.2026
40 Ено време събирахме бандероли
20:37 01.09.2026
41 сало наркомане
20:38 01.09.2026
42 путя е вече на бурето под въжето
21:06, 23 август , 2026
Ще ви трепем навсякъде безмилостно. Как добре си живееха етническите руснаци преди агресията - имаха си местна власт ,губернатори ,кметове. Сега нямат домове и са разпръснати по света. А резултата на Русия са милиони убити и осакатени, заяви Украинския посланик в ООН.
20:38 01.09.2026
43 Какъв ти е проблема
20:39 01.09.2026
44 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #39 от "путя пред самообесване..гледайте видеото":Последното видео от региона е горящото летище в Полтава и нещо много горящо в Киев току-що
20:39 01.09.2026
45 путя ритай стола и увисвай
В отговор украинските сили проведоха една от най-мащабните си координирани атаки с дронове с голям обсег на руска територия и в окупираните региони. Руското Министерство на отбраната обяви, че е прехванало 239 украински безпилотни апарата.
Основният удар понесе окупираният полуостров Крим, където при атаки на Керченския полуостров загинаха четирима души, а 28 бяха ранени. Поразени са ключова петролна база и радари на противовъздушната отбрана. Атаката остави големи части от полуострова, включително Севастопол, без електрозахранване. В отговор на критичната ситуация губернаторът Сергей Аксьонов обяви извънредно положение и пълно спиране на продажбата на бензин за цивилни лица и частни компании-гориво ще се отпуска единствено за нуждите на държавните и специалните служби.
В руския Краснодарски край избухна огромен пожар в черноморския петролен терминал в селището Чушка.
При удар срещу ферибота „Панагия“ на Керченската фериботна връзка е загинал един човек.
Сериозни материални щети по десетки жилищни сгради са докладвани и в Белгородска област, където FPV-дронове са се врязали директно в жилищни блокове в град Строител и селището Майский.
В окупираната част на Херсонска област трима цивилни са ранени при обстрел в град Днепряни.
Коментиран от #57, #63
20:39 01.09.2026
46 хахахахха
До коментар #12 от "Гледайте видеата":за да мине една дезинформация трябва да има и малко истина,а ти си надраскало само лъжи,не става така...
20:40 01.09.2026
47 1111
И малко мир да има.
20:40 01.09.2026
48 Факт
До коментар #12 от "Гледайте видеата":Ти пък слушай какво ти казва украинското правителство-,,Трябват ни по 30 000 нови бусифицирани на месец за окопите"!Федоров-,,Всяка жена,която не е майка,студентка или медицински работник-марш на фронта!"
20:40 01.09.2026
49 Нищожеството
20:40 01.09.2026
50 боико борисоф
20:40 01.09.2026
51 Шшшшшт
До коментар #39 от "путя пред самообесване..гледайте видеото":Млък бе промит атлантист
20:40 01.09.2026
52 Ясие/.... М/ката
До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Педал
20:40 01.09.2026
53 Няма
20:40 01.09.2026
54 Хе хе...
Депутатите от радата вече заседават в мазето. Жалват се, че е тясно и неудобно и се налага да се гласува с QR кодове. Усилено се говори за местене на цялата държавна администрация в Лвов.
Днес тцк ашниците директно прегазиха с колата си човек докато отвличаха поредната си жертва от улиците на недодържавата.
Все повече стелажи в магазините на 4о4 стоят празни.
Найс, а?
20:40 01.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Про стачка
20:42 01.09.2026
57 Бъркаш се
До коментар #45 от "путя ритай стола и увисвай":5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
20:42 01.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ами
До коментар #12 от "Гледайте видеата":Гледача на видео,щото не вземеш да видиш в историята на Шипка под руски знамена колко от опълченците и русите са се жертвали един за друг и за колко дни и колко доброволци събира Русия за освободителната ни война ,ами си се загрижен за подарените руски земи на Украйна барабар с хората,дето бандерите искат да забранят руския:)Само,че това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)Та за тези руски земи червената армия е давала пак така жертви ,както и за нашата свобода и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)
20:42 01.09.2026
60 Мишел
20:42 01.09.2026
61 боико борисоф
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":може ли да си толкова кух бе
20:43 01.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ха Ха
До коментар #45 от "путя ритай стола и увисвай":Каквото и да става в Крим, важното е, че не е и няма да бъде натовски. Навремето, ако Крим не беше в руски ръце (благодарение на Екатерина Велика), България никога нямаше да види Освобождението
20:43 01.09.2026
64 Картаген
----
После дръпна втората линийка ,намръщи се и заключи:
,,Европа и светът, който ни подкрепя – беше на почивка ,а най лошото ,че дилърът ми също"
20:44 01.09.2026
65 Пич
Да се оправят, аз ще драскам точно на почивка!!!
20:44 01.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 каска
20:45 01.09.2026
68 Политико
Общите загуби на Русия в Украйна, включващи ранените и пленените, възлизат според CSIS на 2,198 милиона души. "Медиазона" и ВВС водят поименен списък, в който до момента има не по-малко от 1 млн. 221 206 хиляди руснаци.преди 7 дни
20:45 01.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Луд Скайуокър
До коментар #12 от "Гледайте видеата":Колега всичко е много фобре но само с пропагандата не си е час! От толкова много антирйска пропаганда руската неможе да пробие та даже в някои държави издадоха закони срещу "руската пропаганда"- каквото и да се разбира под това.
20:47 01.09.2026
71 ами
20:47 01.09.2026
72 1234567
20:49 01.09.2026
73 Ти си
20:49 01.09.2026
74 оня с коня
20:50 01.09.2026
75 Артилерист
20:51 01.09.2026
76 Кая калас
До коментар #9 от "Кая Калас":Без алкохол не мога да живея и лед това яка ебн
20:51 01.09.2026
77 Оди там Кеноби
20:52 01.09.2026
78 Дельо хайдутин
Коментиран от #81
20:53 01.09.2026
79 Европа е на Почивка
Не си струва да воюващ за кефа на подлите евро атлантици .
20:53 01.09.2026
80 Алекса
Ама там да не ти праснат един чадър...много знаеш къде отиваха парите !
20:54 01.09.2026
81 Нормално
До коментар #78 от "Дельо хайдутин":Тъпаците сте си тъпаци, няма значение за кой отбор викате
20:54 01.09.2026
82 Наглец
20:54 01.09.2026
83 Курабийка Курабийкова
20:55 01.09.2026
84 Самообеси ли се вече путя?
Новите тенденции на бойното поле подсказват, че той е прав. Това дава нов шанс на дипломацията на Тръмп да сложи край на войната — но с различен подход от досегашния, отбелязва Си Ен Ен.
Тенденциите сега са в полза на Украйна. Путин се е надявал, че 2026 г. ще бъде годината, в която неговите сили — благодарение на превъзходството си по численост и жива сила — ще пробият фронтовите линии и ще завземат спорните региони в Източна Украйна. Това не се случи.
Досега именно Украйна — а не Русия — е постигнала нетни териториални придобивки тази година, като същевременно нанася тежки загуби на нахлуващите руски сили. Западни оценки сочат, че руските жертви достигат или надвишават 30 000 до 40 000 убити и ранени на месец — изключително висок темп на изтощение без териториални успехи. Общите руски загуби от началото на инвазията вече широко се оценяват на над два милиона и изпреварват способността на Русия да ги компенсира.
Натискът започва да се вижда и вътре в самата Русия.
През последните дни дори член на руския парламент публично предупреди, че руската икономика може да не успее да издържи на продължителна война и положението за обикновените руснаци става все по тежко.
Коментиран от #99
20:55 01.09.2026
85 Пич
20:56 01.09.2026
86 Как тъй руската армия атакува?
20:59 01.09.2026
87 Ха Ха
До коментар #32 от "Амнести Интернешънъл":Блаженни са мечтателите атлантисти-идеалисти, радеещиза единен атлантически неоколониален Глобализъм. Светът обаче винаги е бил и ще остане многополюсен
20:59 01.09.2026
88 Тиква
21:00 01.09.2026
89 Баба Гошка
21:00 01.09.2026
90 Матрьошка
21:03 01.09.2026
91 Мишел
Коментиран от #93
21:04 01.09.2026
92 Соваж бейби
21:05 01.09.2026
93 Ха,ха
До коментар #91 от "Мишел":Ма то факти в само да се хилосваме, за друго не става🤣🤣😂😂😂
21:05 01.09.2026
94 ?????
И кво стана с 40-дневната перемога?
И пак да напомня колко беше просто - не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
Но като сте си дали еди кво си под наем и си мислите че някой там ви брои за хора ще е така.
Щото в един момент ще станете ненужни и ще ви захвърлят като използвано балонче.
Както много пъти е било.
Четете я тая история бре.
Коментиран от #98
21:06 01.09.2026
95 2.6 милиона руснаци
21:07 01.09.2026
96 оня с коня
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Искаш да видиш развят Бял Флаг от Зеленски за да заиграе Путин Казачок в Бункера си с дива Радост?Ами сега го шият тоя Флаг ама няма да ти хареса,щото е с огромна Черна СВАСТИКА по средата.
Коментиран от #115
21:07 01.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ....
До коментар #94 от "?????":Ми няма кво да четат, думнаха им учениците днеска,край.
21:09 01.09.2026
99 Чудя се какво печелите от лъжите
До коментар #84 от "Самообеси ли се вече путя?":Не знам вече!!! Не съм вярвал, че 36 години след комунизма ще трябва да чета такива манипулации и пропаганда. То тогава послъгваха, ама сегашното направо е без никаква връзка с главния мозък.
21:09 01.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 путя обеси ли се вече
Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 30 август , че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.
Коментиран от #110
21:12 01.09.2026
102 защо
21:13 01.09.2026
103 Алекс
21:14 01.09.2026
104 Бъркаш се
До коментар #30 от "раша и путя на колене":всички на колене пред Путин или изчезвате от лицето на земята!
21:14 01.09.2026
105 Българин
21:15 01.09.2026
106 путя сложиха ти чатала
Толкова велик управник Русия никога не е имала!
Още по-велики са българските запъртъци на руските путиноиди, които се радват, че любимата им Русия се разпада на парчета!
🙄🙄🙄🙄🙄
Коментиран от #109
21:15 01.09.2026
107 Европеец
До коментар #2 от "ха,":Какво да кажа, преди малко прещраках три-четири руски телевизии и навсякъде предизборни дебати -оказва се че ит 18-ти до 20 септември ще се провеждат редовни парламентарни избори..... А малкото зелено диктаторче милионерче от години пасува и се прави на разсеян.... Но пък не представа с неговите нагли заявления..... Но ще е пълна отврат е тоя просяк....
21:15 01.09.2026
108 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СТАНАХА НА ИМАМБАЯЛДЪ
.....
МАЛКО Е .. ПОНЕ 75% ТРЯБВА ЗА ДА СЕ ГЪТНАТ КЪМ ОКТОМВРИ БАНДЕРИТЕ :)
21:18 01.09.2026
109 Ха ХаХа
До коментар #106 от "путя сложиха ти чатала":120% простак
21:18 01.09.2026
110 Простаците като теб
До коментар #101 от "путя обеси ли се вече":Се раждат и умират простаци
21:20 01.09.2026
111 До двете клошарски копейки от кошовете
21:22 01.09.2026
112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":МИРЧЕВ, ПАК СИ МИ ЛАПНАЛ НИКА КАТО
ПЕТРОХАНСКА ПАЛАВНИЦА :)
21:23 01.09.2026
113 Българин🇧🇬🇺🇦
"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 5-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
21:23 01.09.2026
114 Истината
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на петгодишната война на Кремъл срещу Украйна
Коментиран от #116
21:25 01.09.2026
115 Лопата Орешник
До коментар #96 от "оня с коня":Само няма да ми цвилиш тук без да съм те питал! Ясен ли съм, пони недъгаво? Бункери, мункери, придържай се към реалността или се лекувай някъде! Не може докато Еугленски реве ти да ръсиш тия нелепости с бункера!! Последният път като вяха свастика, знаеш че всичко свърши със сърп и чук на покрива у Берлин, нали?! Всички фашисти ли сте толкова кухи? Някво изискване ли има, да си прозз за да те приобщят?
21:26 01.09.2026
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