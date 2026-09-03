Стюард предизвика сериозно напрежение по трибуните на стадиона на Славия - ВИДЕО

Отложеният двубой от петия кръг на efbet Лига между Славия и Левски се превърна в арена не само на футболни емоции, но и на напрежение сред публиката. Стадионът на "белите" стана свидетел на неприятен инцидент.

Всичко започна, когато един от стюардите се израдва след попадение на "сините". Еуфоричната му реакция предизвика буря от недоволство сред част от привържениците на домакините. Вълната от емоции бързо прерасна в напрежение, което доведе до неочаквана ескалация.

В резултат на възникналия конфликт, някои от феновете не се поколебаха да изразят недоволството си по крайно агресивен начин.