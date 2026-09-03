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Стюард предизвика сериозно напрежение по трибуните на стадиона на Славия - ВИДЕО

Стюард предизвика сериозно напрежение по трибуните на стадиона на Славия - ВИДЕО

3 Септември, 2026 08:08 1 212 4

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Инцидент по време на мача между Славия и Левски разбуни духовете сред феновете

Стюард предизвика сериозно напрежение по трибуните на стадиона на Славия - ВИДЕО - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отложеният двубой от петия кръг на efbet Лига между Славия и Левски се превърна в арена не само на футболни емоции, но и на напрежение сред публиката. Стадионът на "белите" стана свидетел на неприятен инцидент.

Всичко започна, когато един от стюардите се израдва след попадение на "сините". Еуфоричната му реакция предизвика буря от недоволство сред част от привържениците на домакините. Вълната от емоции бързо прерасна в напрежение, което доведе до неочаквана ескалация.

В резултат на възникналия конфликт, някои от феновете не се поколебаха да изразят недоволството си по крайно агресивен начин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    9 1 Отговор
    Дори и да ги лишат от домакинство няма да се разбере!

    08:11 03.09.2026

  • 2 Трол

    5 4 Отговор
    Прави са феновете. Как така ще се радва този стюард? Това е провокация към чувствата и емоциите на привържениците на "Славия".

    Коментиран от #3

    08:19 03.09.2026

  • 3 ТРОЛ

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Към чувствата и емоциите на 3-те фена на Слабия!!!

    08:36 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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