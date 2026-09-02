Габриела Петрова триумфира в Белград

Габриела Петрова продължава да впечатлява спортната общественост с изключителните си постижения през този сезон. Българската лекоатлетка завоюва златния медал в тройния скок на престижния турнир от сериите World Athletics Continental Tour Bronze, който се проведе в сръбската столица Белград.
В третия си опит Петрова демонстрира класа и самочувствие, като постигна 14.10 метра – резултат, който ѝ осигури първото място в крайното класиране.
Още в началото на състезанието тя даде заявка за отличието с 13.57 метра, а във втория си скок подобри резултата до 13.88 метра. В шестия опит Габриела отново показа стабилност с 13.91 метра, докато четвъртият и петият ѝ опит бяха неуспешни.
В надпреварата за медалите Петрова се изправи срещу сериозни конкурентки. Германката Рут Хилдебранд завърши на второ място с 14.00 метра, а нейната сънародничка Каролайн Жойо се нареди трета с 13.79 метра. Въпреки силната конкуренция, българката показа хладнокръвие и завидна спортна форма.
Само преди няколко дни Габриела Петрова се окичи със сребърен медал на международния турнир Гран При в Бреша, Италия, където също впечатли с отлични резултати. Серията от успехи затвърждава позицията ѝ като една от водещите фигури в тройния скок не само у нас, но и на европейската сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #2
21:22 02.09.2026
2 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона в Атина, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!
21:23 02.09.2026
3 Кочо
21:47 02.09.2026
4 Венци
22:09 02.09.2026
5 Като оня боксьор дето уж бил жена
22:12 02.09.2026