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Габриела Петрова триумфира в Белград

Габриела Петрова триумфира в Белград

2 Септември, 2026 21:14 737 5

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Българската лекоатлетка завоюва златния медал в тройния скок на престижния турнир от сериите World Athletics Continental Tour Bronze

Габриела Петрова триумфира в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Габриела Петрова продължава да впечатлява спортната общественост с изключителните си постижения през този сезон. Българската лекоатлетка завоюва златния медал в тройния скок на престижния турнир от сериите World Athletics Continental Tour Bronze, който се проведе в сръбската столица Белград.

В третия си опит Петрова демонстрира класа и самочувствие, като постигна 14.10 метра – резултат, който ѝ осигури първото място в крайното класиране.

Още в началото на състезанието тя даде заявка за отличието с 13.57 метра, а във втория си скок подобри резултата до 13.88 метра. В шестия опит Габриела отново показа стабилност с 13.91 метра, докато четвъртият и петият ѝ опит бяха неуспешни.

В надпреварата за медалите Петрова се изправи срещу сериозни конкурентки. Германката Рут Хилдебранд завърши на второ място с 14.00 метра, а нейната сънародничка Каролайн Жойо се нареди трета с 13.79 метра. Въпреки силната конкуренция, българката показа хладнокръвие и завидна спортна форма.

Само преди няколко дни Габриела Петрова се окичи със сребърен медал на международния турнир Гран При в Бреша, Италия, където също впечатли с отлични резултати. Серията от успехи затвърждава позицията ѝ като една от водещите фигури в тройния скок не само у нас, но и на европейската сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Пазете този български талант да не го удари някой "скиор".

    Коментиран от #2

    21:22 02.09.2026

  • 2 ПРИПОМНЯНЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ивет бе блъсната от ГРЪК със специална подготовка който и счупи бедрената кост, най-здравата кост в човека, издържаща няколко тона!!!...Агресията е станала в полутъмния тунел водещ към лекоатлетическата писта на стадиона в Атина, без да има каквито и да било свидетели. По тази причина, по-късно се пробута версията за сблъсъка с друга лекоатлетка, тъй като не можаха да идентифицират "мистериозния" мъж от тунела, където не е трябвало да има външни лица. Така и не се разбра нищо по случая!

    21:23 02.09.2026

  • 3 Кочо

    2 1 Отговор
    Снимката е впечатляваща. Габриела или Габриел?

    21:47 02.09.2026

  • 4 Венци

    1 0 Отговор
    Това на снимката не е ли мъж ?

    22:09 02.09.2026

  • 5 Като оня боксьор дето уж бил жена

    1 1 Отговор
    Това е толкова наблъскано с мъжки хормони, че е направо отвратително. Да ходи да се състезава при мъжете.

    22:12 02.09.2026

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