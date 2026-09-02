Габриела Петрова триумфира в Белград

Габриела Петрова продължава да впечатлява спортната общественост с изключителните си постижения през този сезон. Българската лекоатлетка завоюва златния медал в тройния скок на престижния турнир от сериите World Athletics Continental Tour Bronze, който се проведе в сръбската столица Белград.

В третия си опит Петрова демонстрира класа и самочувствие, като постигна 14.10 метра – резултат, който ѝ осигури първото място в крайното класиране.

Още в началото на състезанието тя даде заявка за отличието с 13.57 метра, а във втория си скок подобри резултата до 13.88 метра. В шестия опит Габриела отново показа стабилност с 13.91 метра, докато четвъртият и петият ѝ опит бяха неуспешни.

В надпреварата за медалите Петрова се изправи срещу сериозни конкурентки. Германката Рут Хилдебранд завърши на второ място с 14.00 метра, а нейната сънародничка Каролайн Жойо се нареди трета с 13.79 метра. Въпреки силната конкуренция, българката показа хладнокръвие и завидна спортна форма.

Само преди няколко дни Габриела Петрова се окичи със сребърен медал на международния турнир Гран При в Бреша, Италия, където също впечатли с отлични резултати. Серията от успехи затвърждава позицията ѝ като една от водещите фигури в тройния скок не само у нас, но и на европейската сцена.