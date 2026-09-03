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Аржентинската сензация Мариано Навоне продължава победния си поход на US Open

Аржентинската сензация Мариано Навоне продължава победния си поход на US Open

3 Септември, 2026 11:36 442 0

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След като елиминира Джокович, талантът от Буенос Айрес покори и Матео Беретини

Аржентинската сензация Мариано Навоне продължава победния си поход на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мариано Навоне, аржентинският тенисист, който шокира света с победата си над Новак Джокович още в първия кръг на US Open, не спира да удивлява феновете и специалистите. Във втория си мач на престижния турнир в Голямата ябълка, 23-годишният латиноамериканец демонстрира хладнокръвие и изключителна концентрация, като надделя над бившия финалист от Големия шлем Матео Беретини с 3:6, 6:3, 6:4, 7:6(4).

Началото на двубоя не предвещаваше подобен развой – Навоне отстъпи първия сет след късен пробив, но вместо да се пречупи, той показа завидна устойчивост. Аржентинецът се възползва максимално от колебливата игра на Беретини, който допусна цели 77 непредизвикани грешки. За сравнение, Навоне бе почти безупречен, като регистрира едва 37 подобни неточности.

В третия кръг Мариано Навоне ще се изправи срещу своя сънародник Томас Мартин Етчевери, който също впечатли с победа над Джейкъб Фърнли от Великобритания – 6:3, 6:3, 3:6, 6:3.

Сред другите големи имена, които си осигуриха място сред най-добрите 32 в Ню Йорк, са Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол.


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