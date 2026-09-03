Карлос Алкарас алармира: Претовареният тенис календар води до лавина от контузии

Световният номер три Карлос Алкарас отправи остри критики към настоящия формат на професионалния тенис календар, подчертавайки, че прекомерното натоварване застрашава здравето и кариерата на водещите състезатели. Младият испанец, който наскоро се завърна на корта след продължително лечение на травма, сподели, че планира да си осигурява повече почивки, за да избегне нови контузии.

След победата си във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, Алкарас откровено заяви, че е бил принуден да отсъства от тура по-дълго, отколкото е желал. „Гледайки календара, не искам да си взимам паузи заради контузии. В бъдеще ще си осигурявам по-дълги почивки – може би не четири месеца, но поне един или два, като пропускам някои турнири. Просто е невъзможно да се участва във всяко състезание“, категоричен бе испанецът.

От 2025 година седем от деветте престижни „Мастърс“ турнира бяха удължени до 12 дни, което допълнително усложнява графика на професионалистите. Макар от ATP да твърдят, че тенисистите сами избират кои надпревари да включат в програмата си, Алкарас подчерта, че има редица задължителни турнири, които не могат да бъдат пропуснати без последствия. „Те добавят още важни състезания. На теория можеш да откажеш, но ако искаш да участваш във всички задължителни турнири, трябва да играеш почти 40 седмици в годината“, обясни той.

Алкарас не пропусна да отбележи тревожната тенденция – все повече елитни тенисисти страдат от травми. Сред тях са световният номер едно Яник Синер, Джак Дрейпър, Холгер Руне и Жоао Фонсека, които пропускат тазгодишното US Open. „Виждаме как много колеги се контузват и изтощават. Ако не се вземат мерки, тези случаи ще стават все по-чести“, предупреди испанецът.