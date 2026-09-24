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Монтираха новия радиотелескоп на Рожен

Монтираха новия радиотелескоп на Рожен

24 Септември, 2026 07:15 346 5

  • рожен-
  • обсерватория-
  • телескоп

В момента се провеждат тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на 2027 г.

Монтираха новия радиотелескоп на Рожен - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Успешно приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Това обявиха за БНТ от Института по астрономия към Българската академия на науките.

В момента се провеждат тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на 2027 г. Първият професионален радиотелескоп, разположен на връх Рожен, е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: „Това е един обект от пътната карта за научна инфраструктура на Република България и страхотна инвестиция в нашата наука, в бъдещото поколение астрономи. Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ярносферната динамика, активността на пулсари.“

Радиотелескопът е разположен и разделен на две полета - ниско и високочестотно. На тях са монтирани десетки антени. Сигналите от всяка антена се събират в изчислителен контейнер и се насочват по високоскоростна оптична връзка до Нидерландия.

проф. д-р Камен Козарев, директор на Института по астрономия: „Предстои в следващите седмици сертифициране на станцията, тъй като хардуера беше разположен, всички кабели бяха навързани. Предстоят различни тестове, за да се види дали всичко работи както трябва, дали данните се предават по оптичната мрежа към Нидерландия, където всъщност е цялостната обработка на сигналите и се надявам да започнем научна дейност със станцията от началото на 2027 г.“

Българският радиотелескоп е част от европейската система Лофар и с изграждането му Институтът по астрономия към БАН отбелязва 45-ата годишнина от изграждането на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щукар

    0 0 Отговор
    Ура,другари!

    07:28 24.09.2026

  • 2 приятелски съвет

    0 0 Отговор
    Да не вземат да монтират и бюст на Суафчо 3-фонов там само!Щото някой ту ристь ша го сабори.

    07:32 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новите Блок70-ки ще ги наблюдава

    1 0 Отговор
    как пристигат от далеко .

    07:38 24.09.2026

  • 5 14/88

    1 0 Отговор
    браво
    аз днес пак съм на фотосинтеза

    при радев ще е така

    07:41 24.09.2026

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