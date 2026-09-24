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Дженифър Лопес направи фурор в Милано с черна рокля (ВИДЕО)

Дженифър Лопес направи фурор в Милано с черна рокля (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 07:24 502 6

  • дженифър лопес-
  • милано-
  • седмица на модата-
  • dolce & gabbana-
  • vogue world

Певицата заложи на драматична визия с дълги ръкавици и масивно колие по време на Vogue World: Milano

Дженифър Лопес направи фурор в Милано с черна рокля (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес се превърна в една от най-коментираните фигури на Vogue World: Milano, след като се появи в Милано с черна рокля с обемна пола, прозрачни дълги ръкавици и масивно колие. Визията ѝ беше представена в разгара на Седмицата на модата в Милано и бързо привлече вниманието на модните медии.


Според Vogue, певицата е избрала черна рокля на Dolce & Gabbana с дължина до коляното, тюл, дантела и пайети. Към нея е добавено и колие от линията Alta Gioielleria с почти 75-каратов турмалин. Съчетанието между силуета, ръкавиците и бижуто изгради силно театрална визия, която се вписа в духа на събитието.

Черната рокля, която доминираше вечерта

Лопес се появи в Милано на 22 и 23 септември 2026 г. по време на Vogue World: Milano, организирано в Галерия Виторио Емануеле II. Събитието съвпадна с началото на женските модни дефилета в града и събра редица известни лица от модата и шоубизнеса.

Визията на Лопес беше допълнена от прозрачни ръкавици до лакътя и от богато колие, което постави акцент върху деколтето. Именно този контраст между строгия черен цвят и разкоша на бижутата направи появата ѝ толкова запомняща се.

Dolce & Gabbana и италианският моден почерк

Певицата беше заснета редом до Доменико Долче и Стефано Габана, а изборът на италианската марка подсили връзката между нейната визия и домакинството на събитието в Милано. Vogue отбеляза, че Лопес е влязла в събитията на града с отчетливо драматичен и максималистичен стил.


По-късно същата вечер тя се появи и на подиума в рамките на същото събитие. Това превърна участието ѝ не само в модна поява, но и в част от самия спектакъл на вечерта.

Ефектът на една добре подбрана визия

Модният избор на Дженифър Лопес показа как една класическа черна рокля може да бъде превърната в силно сценично присъствие чрез детайли - ръкавици, бижу и прецизно изграден силует. Именно така се оформи и впечатлението, че една вечер в Милано може да придаде почти кралско излъчване на визията, ако всеки елемент е подбран с внимание.

В Милано Лопес отново потвърди защо често е сред най-обсъжданите звезди на червения килим. Появата ѝ съчета мода, театралност и силен визуален знак - достатъчно, за да остане сред запомнящите се моменти на Седмицата на модата в Милано.

Източници: Vogue


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Черно бяла рокля

    2 0 Отговор
    Да не е умрял някой?

    06:33 24.09.2026

  • 2 в кратце

    1 1 Отговор
    Някоя по-смотана начална снимка на Джени нямате ли?! Излагате се!

    07:30 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гръндж

    1 0 Отговор
    Аз пък ходя без рокля! Не я ща!Макар,че някои известни жени ходят с мъжки ризи,костюми и с вратовръзки.

    07:35 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Циците са й провиснали вече. Не че ми е проблем, само отбелязвам.😎

    07:45 24.09.2026