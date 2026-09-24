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Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС

Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС

24 Септември, 2026 07:39 590 14

  • парламент-
  • депутати-
  • санкции

Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на ЕС

Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на ЕС, обобщи БНТ.

Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица.

Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на ЕС. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДПС И ГЕРБ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
    .....
    ЗАЩОТО ПРОМЕНИТЕ НАПРАВО ИМ ... ХХХХХ...ХХХХЙТЕ

    07:42 24.09.2026

  • 2 14/88

    4 3 Отговор
    браво
    аз днес пак съм на фотосинтеза

    при радев ще е така още 3 г

    07:45 24.09.2026

  • 3 Пробита България

    3 0 Отговор
    А нещо за контировки няма ли?
    😂😂😂

    07:45 24.09.2026

  • 4 авантгард

    14 1 Отговор
    Нищо не разглежда парламента, защото започват работа в 9.
    ЩЕ разгледа, евентуално.
    И то позорни предложения вредящи на страната ни.
    Долен слугинаж!

    07:46 24.09.2026

  • 5 Василеску

    7 1 Отговор
    За нищо няма да служи, освен за разправа с неудобни. А за търговията и производството е вреден.

    07:56 24.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КАШОНА С ДОКУМЕНТИТЕ Е НА 17.2 КМ
    ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
    ....
    ОПИТВАМ СЕ ДА СПАСЯ 333 СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МУТРИТЕ
    ...
    ДАНО ГИ ПРИЕМАТ
    .....
    ДОСЕГА СЪМ ДАЛ 1000 ДОЛАРА ОТ СЕБЕ СИ - ВСИЧКО ГО ПРАВЯ ПРО БОНО - БЕЗ ПАРИ
    .....
    ТОВА Е ХРИСТИЯНСТВО В ДЕЙСТВИЕ
    ....
    НЕ НОЙЗИ И ГЮРО И АЛЕКС ПЕНДА ДА МИ СЕ ЧЕПКАТ ПО ЦЯЛ ДЕН ВЪВ ФЕСБУК :)

    07:57 24.09.2026

  • 7 Хирург

    3 2 Отговор
    Достатъчен е фактът, че законите в ЕС са над националните. СЗО и т.н...

    Коментиран от #10, #11

    07:58 24.09.2026

  • 8 българина

    0 0 Отговор
    дори да няма демократичен петрол и ефтохиюа да спре , както и всички коли в страната, наказанието ще бъде сурово, ако се внесе руски! много скоро цялата демократична сга н ще бъде изрината

    08:23 24.09.2026

  • 9 Какво Значение Има Това ?

    1 0 Отговор
    При Прогнила Съдебна Система !

    И Прокуратура !

    Която Не зачита обективната фактология !

    Нито пък Постановеното !

    От Закона ?

    08:24 24.09.2026

  • 10 След Като Медицината !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хирург":

    Следствието!

    Прокуратурата !

    И Съда !

    Не Зачитат !

    Обектвните Обстоятелства !

    Това Няма Никакво Значение !

    08:29 24.09.2026

  • 11 Законите Може Да Са Над !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хирург":

    Но !

    След Кто !

    Над Тях Е Съдебната Система !

    И П окуратурата !

    Те Нямат Никакво Значение !

    08:32 24.09.2026

  • 12 Ицака

    0 0 Отговор
    Обслужваме чужди интереси...

    08:39 24.09.2026

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    Вече ще ни съдят и по измислици от вън. Къде ни е суверенитета? Институции нямат правото да си го приписват по конституция - чл 1 ал 3.

    09:00 24.09.2026

  • 14 ГербДпс

    1 0 Отговор
    Криминализирайте, Криминализирайте. После през зимата ще останем без газ и петрол.

    09:36 24.09.2026

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