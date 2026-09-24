Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС

Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на ЕС, обобщи БНТ.
Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица.
Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на ЕС. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗАЩОТО ПРОМЕНИТЕ НАПРАВО ИМ ... ХХХХХ...ХХХХЙТЕ
07:42 24.09.2026
2 14/88
аз днес пак съм на фотосинтеза
при радев ще е така още 3 г
07:45 24.09.2026
3 Пробита България
😂😂😂
07:45 24.09.2026
4 авантгард
ЩЕ разгледа, евентуално.
И то позорни предложения вредящи на страната ни.
Долен слугинаж!
07:46 24.09.2026
5 Василеску
07:56 24.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
....
ОПИТВАМ СЕ ДА СПАСЯ 333 СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МУТРИТЕ
...
ДАНО ГИ ПРИЕМАТ
.....
ДОСЕГА СЪМ ДАЛ 1000 ДОЛАРА ОТ СЕБЕ СИ - ВСИЧКО ГО ПРАВЯ ПРО БОНО - БЕЗ ПАРИ
.....
ТОВА Е ХРИСТИЯНСТВО В ДЕЙСТВИЕ
....
НЕ НОЙЗИ И ГЮРО И АЛЕКС ПЕНДА ДА МИ СЕ ЧЕПКАТ ПО ЦЯЛ ДЕН ВЪВ ФЕСБУК :)
07:57 24.09.2026
7 Хирург
Коментиран от #10, #11
07:58 24.09.2026
8 българина
08:23 24.09.2026
9 Какво Значение Има Това ?
И Прокуратура !
Която Не зачита обективната фактология !
Нито пък Постановеното !
От Закона ?
08:24 24.09.2026
10 След Като Медицината !
До коментар #7 от "Хирург":Следствието!
Прокуратурата !
И Съда !
Не Зачитат !
Обектвните Обстоятелства !
Това Няма Никакво Значение !
08:29 24.09.2026
11 Законите Може Да Са Над !
До коментар #7 от "Хирург":Но !
След Кто !
Над Тях Е Съдебната Система !
И П окуратурата !
Те Нямат Никакво Значение !
08:32 24.09.2026
12 Ицака
08:39 24.09.2026
13 Някой
09:00 24.09.2026
14 ГербДпс
09:36 24.09.2026