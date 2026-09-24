Алекс Раева празнува рожден ден: От музиката и телевизията до 4000 гмуркания

Певицата, актриса и телевизионна водеща Алекс Раева празнува рожден ден днес, 24 септември. Родена през 1980 г. в София, тя навършва 46 години и посреща личния си празник в особено активен период – след участието си в „Като две капки вода“ през пролетта, тази есен Раева отново е на телевизионния екран като част от „Пееш или лъжеш“.

Александра Раева израства в артистично семейство. Баща ѝ Илия Раев и майка ѝ Наталия Бардская са актьори, а по-голямата ѝ сестра Веселина Раева също свързва професионалния си път с театъра. Самата Алекс отрано проявява интерес както към музиката, така и към изобразителното изкуство. Учи пиано и оперно пеене, занимава се с текстил и дизайн на облеклото, а впоследствие продължава образованието си в Националната художествена академия.

Широката публика я открива в началото на новия век, когато печели конкурс за беквокалистка в „Шоуто на Слави“. Заедно с Деси Добрева и Мариана Попова тя става едно от разпознаваемите лица около „Ку-ку бенд“. Години по-късно Раева признава, че именно този период я е научил на професионална дисциплина и на живота под постоянното внимание на публиката.

След раздялата си с предаването Алекс Раева развива паралелно няколко свои страсти. Продължава да се занимава с музика, създава собствена модна марка и постепенно се утвърждава като телевизионна водеща и актриса. Зрителите я помнят от „България търси талант“, X Factor, „Bake Off: Най-сладкото състезание“, „Маскираният певец“, както и от сериала „Седем часа разлика“. През 2024 г. заедно с Краси Радков беше сред водещите на „Dancing Stars“.

Музиката обаче никога не остава на заден план. В последните години певицата се насочва към по-различно от масовия поп звучене и работи с групата Mind Trips. Самата тя разказа този септември, че интересите ѝ са се изместили към джаза и хип-хопа и призна, че заради тази промяна част от публиката дори е позабравила, че кариерата ѝ всъщност започва именно с пеене.

2026 г. върна Алекс Раева ярко и на музикалната телевизионна сцена. През пролетта тя участва в „Като две капки вода“, където сред най-емоционалните ѝ превъплъщения беше образът на покойната вокалистка на The Cranberries Долорес О'Риърдън. Изпълнението на Ode to My Family ѝ донесе победа в шестия лайв на шоуто.

Самата Раева признава, че е изключително взискателна към себе си. В скорошно интервю тя определя перфекционизма като едно от големите предизвикателства в работата си и разказва, че майка ѝ е човекът, който още в детството успява да насочи свободолюбивия ѝ характер към изкуството.

Една от по-малко познатите страни на Алекс Раева е страстта ѝ към гмуркането. По нейни думи зад гърба ѝ вече има над 4000 гмуркания, а сред любимите ѝ места е тихоокеанският остров Палау. Под водата тя намира усещане за свобода и спокойствие, което трудно открива в динамичното си ежедневие.

В личния си живот Раева е майка на дъщеря – Лия. Певицата става майка на 39 години и впоследствие признава, че първоначално се е страхувала дали майчинството няма да промени свободолюбивия ѝ характер. През август 2026 г. Лия навърши седем години, а майка ѝ сподели кадри от празника край морето.

Най-актуалната професионална новина около Алекс Раева е участието ѝ в четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“. Тя вече е постоянна част от панела като съветник на звездните участници заедно с Иван Христов и Андрей Арнаудов. Преди старта на сезона Раева призна, че новата роля я притеснява донякъде, макар вече да има опит в предаването като гост-панелист преди години.

На 46 години Алекс Раева продължава да сменя с лекота различните си професионални роли – певица, актриса, телевизионно лице и артист, който не се страхува да търси нови посоки. А 2026 г. определено се очертава като една от активните години в кариерата ѝ.