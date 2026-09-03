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Световната №1 скочи срещу журналист на US Open (ВИДЕО)

Световната №1 скочи срещу журналист на US Open (ВИДЕО)

3 Септември, 2026 17:30 643 0

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Повод за напрежението стана намек на репортера, че преди началото на надпреварата тя се е отдала на купони и забавления, вместо да бъде концентрирана върху тениса

Световната №1 скочи срещу журналист на US Open (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната номер 1 Арина Сабаленка влезе в остър словесен сблъсък с журналист по време на пресконференцията след победата си във втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Повод за напрежението стана намек на репортера, че преди началото на надпреварата тя се е отдала на купони и забавления, вместо да бъде концентрирана върху тениса.

Преди старта на последния турнир от Големия шлем за сезона редица анализатори изразиха съмнения относно шансовете на Сабаленка да защити трофея си заради спад във формата и ранните ѝ отпадания в Торонто и Синсинати. Защитаващата титлата си състезателка обаче демонстрира категорично превъзходство на корта. След успеха си над Камила Осорио на старта, на „Артър Аш“ беларускинята разгроми квалификантката Полина Яценко с 6:1, 6:1.

Настроението на четирикратната шампионка от Големия шлем обаче рязко се влоши пред медиите. Ето и как протече целият разговор:

Журналист: „Любопитен съм. Как намирате настроението си сега, след като турнирът започна? Очевидно миналата седмица имаше много партита, забавления и подобни неща.“

Сабаленка: „Шегувате ли се? Купоните били забавни. Защо изобщо бихте казали такова нещо? Защо дори си го помисляте? Какъв въпрос е това? Само защото публикувах някакви активности с брандове, решавате, че съм купонясвала, а не съм тренирала?“

Журналист: „Не казвам, че сте купонясвали. Казвам, че имаше много събития и подобни неща. Не твърдя, че ходите по партита и че сте...“

Сабаленка: „Буквално това казахте. Следващ въпрос.“

Журналист: „За всички, на които не им е ясно: Арина, не намеквам, че се забавлявате на тези партита. Казвам, че имате много публични изяви и че има много задачи и събития. Добре.“

Сабаленка: „Да продължим напред.“

Журналист: „И така, след като турнирът вече започна, усещате ли, че ставате доста по-сериозна и настроена за битка?“

Сабаленка: „О, да. Преди това въобще не бях сериозна. Следващ въпрос.“

В момента, в който друг репортер започна да задава въпроса си, беларускинята не се сдържа и добави: „Мислете, преди да говорите неща... Да, съжалявам. Не, нямам предвид вас.“

В третия кръг двукратната шампионка от Ню Йорк ще се изправи срещу Камила Рахимова. Сабаленка продължава да бъде под сериозно напрежение на върха в ранглистата на WTA, тъй като може да загуби първото място от Елена Рибакина, ако звездата от Казахстан достигне до полуфиналите.


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