Световната №1 скочи срещу журналист на US Open (ВИДЕО)

Световната номер 1 Арина Сабаленка влезе в остър словесен сблъсък с журналист по време на пресконференцията след победата си във втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Повод за напрежението стана намек на репортера, че преди началото на надпреварата тя се е отдала на купони и забавления, вместо да бъде концентрирана върху тениса.

Преди старта на последния турнир от Големия шлем за сезона редица анализатори изразиха съмнения относно шансовете на Сабаленка да защити трофея си заради спад във формата и ранните ѝ отпадания в Торонто и Синсинати. Защитаващата титлата си състезателка обаче демонстрира категорично превъзходство на корта. След успеха си над Камила Осорио на старта, на „Артър Аш“ беларускинята разгроми квалификантката Полина Яценко с 6:1, 6:1.

Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’



“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”



Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Настроението на четирикратната шампионка от Големия шлем обаче рязко се влоши пред медиите. Ето и как протече целият разговор:

Журналист: „Любопитен съм. Как намирате настроението си сега, след като турнирът започна? Очевидно миналата седмица имаше много партита, забавления и подобни неща.“

Сабаленка: „Шегувате ли се? Купоните били забавни. Защо изобщо бихте казали такова нещо? Защо дори си го помисляте? Какъв въпрос е това? Само защото публикувах някакви активности с брандове, решавате, че съм купонясвала, а не съм тренирала?“

Журналист: „Не казвам, че сте купонясвали. Казвам, че имаше много събития и подобни неща. Не твърдя, че ходите по партита и че сте...“

Сабаленка: „Буквално това казахте. Следващ въпрос.“

Журналист: „За всички, на които не им е ясно: Арина, не намеквам, че се забавлявате на тези партита. Казвам, че имате много публични изяви и че има много задачи и събития. Добре.“

Сабаленка: „Да продължим напред.“

Журналист: „И така, след като турнирът вече започна, усещате ли, че ставате доста по-сериозна и настроена за битка?“

Сабаленка: „О, да. Преди това въобще не бях сериозна. Следващ въпрос.“

В момента, в който друг репортер започна да задава въпроса си, беларускинята не се сдържа и добави: „Мислете, преди да говорите неща... Да, съжалявам. Не, нямам предвид вас.“

В третия кръг двукратната шампионка от Ню Йорк ще се изправи срещу Камила Рахимова. Сабаленка продължава да бъде под сериозно напрежение на върха в ранглистата на WTA, тъй като може да загуби първото място от Елена Рибакина, ако звездата от Казахстан достигне до полуфиналите.