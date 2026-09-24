Валдано: Моуриньо да решава проблемите, не да вини съдиите

Хорхе Валдано призова Жозе Моуриньо да използва 20-дневната пауза между мачовете на националните отбори за подобряване на представянето на Реал Мадрид, вместо да насочва вниманието си към съдиите. „Предстои 20-дневна почивка - има възможност или да продължим да говорим за съдиите, или да се опитаме да решим някои от проблемите, с които Реал Мадрид редовно се сблъсква“, заяви Валдано.

Бившият играч и треньор на мадридчани коментира и представянето на отбора срещу Атлетико Мадрид. По думите му Реал Мадрид е изпитвал затруднения да играе с необходимата яснота през първото полувреме. „Отборът все още се бори под напрежение и през първото полувреме срещу Атлетико нямаше яснота, докато топката не започна да минава през Гюлер“, каза Валдано.

Проблемите на Реал Мадрид се открояват най-вече при гостуванията. В четири мача извън дома тимът е претърпял две загуби, докато в другите две срещи е стигнал до победа след 90-ата минута.

Източници: Топспорт