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Цолов с четвърто време в Монца преди квалификацията за Гран при на Италия

Цолов с четвърто време в Монца преди квалификацията за Гран при на Италия

4 Септември, 2026 13:29 505 3

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Квалификацията за място е днес от 15:55 часа българско време

Цолов с четвърто време в Монца преди квалификацията за Гран при на Италия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският пилот на Рейсинг Булс Никола Цолов завърши на 4-о място в свободната тренировка днес на пистата Монца за Гран При на Италия. Цолов, който направи девет обиколки на трасето, даде време от 1:32.486 минути.

Най-добре в първото излизане на пистата днес се представи Алекс Дън (Република Ирландия), който е част от Алпин Академи, с време 1:31.957. Втори е германецът Оливер Гьоте, а трети – Нико Варон (Аржентина).

Квалификацията за място е днес от 15:55 часа българско време.

19-годишният Цолов е на върха в генералното класиране за титлата във Формула 2 след девет кръга със 167 точки, с 20 пред италианеца Габриеле Мини. Трети е Рафаер Камара (Бразилия) със 145, следван от Алекс Дън.


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