Даниел Александров влиза в битката за президентския пост на БФ Борба

Даниел Александров, добре познато име от националния отбор по класическа борба, официално заяви намерението си да се включи в надпреварата за президентския пост на Българската федерация по борба (БФ Борба). Съобщението дойде директно от самия Александров чрез социалните мрежи, където той сподели своята визия за бъдещето на спорта у нас.

Новината идва на фона на решение на Софийския апелативен съд, който сложи точка на дългогодишните спорове, като окончателно разпореди свикването на извънредно Общо събрание на федерацията. Това развитие стана факт след като редица клубове, недоволни от досегашното ръководство на Станка Златева, внесоха подписка с искане за промяна. Съдът уважи исканията им, отваряйки вратата за нови лица и идеи в управлението на българската борба.

Съдбовната дата е 17 октомври, а мястото – зала „Аула Максима“ в Националната спортна академия, София. Именно там ще се съберат представители на клубовете, за да изберат новия президент и да начертаят посоката за развитие на един от най-успешните български спортове.