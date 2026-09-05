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Оскар Пиастри получи наказание и ще стартира шести на Монца

Оскар Пиастри получи наказание и ще стартира шести на Монца

5 Септември, 2026 20:23 554 0

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Наказанието е заради възпрепятстване на бърза обиколка

Оскар Пиастри получи наказание и ще стартира шести на Монца - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Оскар Пиастри ще потегли от шеста позиция в Гран при на Италия във Формула 1, след като стюардите на ФИА му наложиха наказание от три места заради възпрепятстване на бързата обиколка на Лиъм Лоусън. Пилотът на Макларън завърши квалификацията трети, но санкцията го изпрати с три позиции назад на стартовата решетка. Инцидентът се случи по време на третата част от квалификацията, когато Пиастри се връщаше на трасето след излизане от питлейна.

Според стюардите австралиецът е бил предупреден, че Макс Верстапен, Лиъм Лоусън и Карлос Сайнс могат да преминат по трасето в бързи обиколки. Сайнс се прибрал, а Пиастри е трябвало да следи движението на Верстапен и Лоусън.

„Напускайки питлейна Пиастри бе предупреден, че Верстапен, Лоусън и Сайнс могат да пресичат правата. Сайнс се прибра и останаха Верстапен и Лоусън, за които той трябваше да внимава. Пилотът на автомобил 81 обясни, че не е знаел, че те са в бързи обиколки, но е разбрал за Верстапен малко преди завой номер 1. Той намали значително, остана вдясно и го пропусна, но не успя да направи нищо за Лоусън, който беше близо зад него“, обясниха стюардите, цитирани от БТА.

Така Пиастри ще застане на стартовата решетка непосредствено зад Макс Верстапен, който ще потегли пети. Първата редица на Монца ще бъде оформена от Пиер Гасли и Джордж Ръсел. От втората линия ще стартират пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.


Италия
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