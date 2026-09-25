Ферстапен най-бърз в третата тренировка в Баку

Макс Ферстапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул постигна време от 1:43.922 минути на градската писта в Баку.
Джордж Ръсел с Мерцедес завърши втори, на 0.099 секунди от лидера. Трети се нареди Люис Хамилтън с Ферари, който остана на 0.111 секунди от Ферстапен. Кими Антонели с Мерцедес зае четвъртата позиция, а Шарл Льоклер с Ферари допълни първата петица.
Сесията затвърди оспорваното разпределение на силите в Баку. Първите четирима пилоти се събраха в рамките на по-малко от четири десети от секундата. Ръсел водеше след първите две свободни тренировки, но Ферстапен излезе начело в последната подготовка преди квалификацията.
Антонели, който завърши четвърти в тренировката, е лидер в генералното класиране във Формула 1 преди надпреварата в Азербайджан.
Квалификацията за място е по-късно днес. Самото Гран при на Азербайджан ще се проведе в събота, 26 септември, и ще бъде в 51 обиколки.
Източници: БТА, Формула 1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ти да
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":не си мислиш, че знае какво пише? Дали ще изпише правилнао имената, или марките, хич даже не му и пука. Виж ако го попиташ за някоя марка водка, това е друго.
14:53 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ц А Р Путин
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Аххаха Майкъл Шумашер нещо не каза ли по въпроса ?😄😄😄😄
15:02 25.09.2026
5 Макс
15:03 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.