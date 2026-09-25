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Ферстапен най-бърз в третата тренировка в Баку

Ферстапен най-бърз в третата тренировка в Баку

25 Септември, 2026 14:30 480 6

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  • джордж ръсел-
  • баку

Пилотът на Ред Бул изпревари Джордж Ръсел и Люис Хамилтън в оспорвана сесия преди квалификацията за Гран при на Азербайджан

Ферстапен най-бърз в третата тренировка в Баку - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Макс Ферстапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул постигна време от 1:43.922 минути на градската писта в Баку.

Джордж Ръсел с Мерцедес завърши втори, на 0.099 секунди от лидера. Трети се нареди Люис Хамилтън с Ферари, който остана на 0.111 секунди от Ферстапен. Кими Антонели с Мерцедес зае четвъртата позиция, а Шарл Льоклер с Ферари допълни първата петица.

Сесията затвърди оспорваното разпределение на силите в Баку. Първите четирима пилоти се събраха в рамките на по-малко от четири десети от секундата. Ръсел водеше след първите две свободни тренировки, но Ферстапен излезе начело в последната подготовка преди квалификацията.

Антонели, който завърши четвърти в тренировката, е лидер в генералното класиране във Формула 1 преди надпреварата в Азербайджан.

Квалификацията за място е по-късно днес. Самото Гран при на Азербайджан ще се проведе в събота, 26 септември, и ще бъде в 51 обиколки.

Източници: БТА, Формула 1


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ти да

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    не си мислиш, че знае какво пише? Дали ще изпише правилнао имената, или марките, хич даже не му и пука. Виж ако го попиташ за някоя марка водка, това е друго.

    14:53 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ц А Р Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Аххаха Майкъл Шумашер нещо не каза ли по въпроса ?😄😄😄😄

    15:02 25.09.2026

  • 5 Макс

    0 0 Отговор
    ама не Ферстапен.

    15:03 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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