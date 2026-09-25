Ферстапен най-бърз в третата тренировка в Баку

Макс Ферстапен беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1. Пилотът на Ред Бул постигна време от 1:43.922 минути на градската писта в Баку.

Джордж Ръсел с Мерцедес завърши втори, на 0.099 секунди от лидера. Трети се нареди Люис Хамилтън с Ферари, който остана на 0.111 секунди от Ферстапен. Кими Антонели с Мерцедес зае четвъртата позиция, а Шарл Льоклер с Ферари допълни първата петица.

Сесията затвърди оспорваното разпределение на силите в Баку. Първите четирима пилоти се събраха в рамките на по-малко от четири десети от секундата. Ръсел водеше след първите две свободни тренировки, но Ферстапен излезе начело в последната подготовка преди квалификацията.

Антонели, който завърши четвърти в тренировката, е лидер в генералното класиране във Формула 1 преди надпреварата в Азербайджан.

Квалификацията за място е по-късно днес. Самото Гран при на Азербайджан ще се проведе в събота, 26 септември, и ще бъде в 51 обиколки.

Източници: БТА, Формула 1