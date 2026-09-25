Гран при на Азербайджан: Джордж Ръсел с полпозишън след катастрофа на лидера Антонели

Джордж Ръсел спечели полпозишън за Гран При на Азербайджан, след като лидерът в шампионата Кими Антонели катастрофира още в Q1 и ще стартира едва 16-ти.

Британецът бе в отлична форма през трите тренировки и пренесе скоростта си в Q3, където победи Шарл Льоклер от Ферари с осем десети от секундата. Оскар Пиастри с Макларън и Исак Хаджар с Ред Бул ще стартират от втора редица.

Третата редица ще заемат световният шампион Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари. Пиер Гасли с Алпин ще стартира седми, а в последната сесия Макс Верстапен, който бе втори в първите две квалификации, не успя да надгради и остана едва осми. Карлос Сайнц завърши девети при първата поява на Уилямс в трета квалификация през сезона, а Франко Колапинто с Алпин затвори топ 10.

Антонели се закачи във вътрешната стена на завой 1 в Q1 и му бе наредено да спре колата в средния сектор, въпреки опитите му да продължи към бокса. Така Ръсел получи огромна възможност да стопи значително изоставането си от 81 точки спрямо италианеца в шампионата.