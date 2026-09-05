Предложиха Ювес Бисума на Челси след проваления трансфер на Ламин Камара

Челси е получил предложение да привлече бившия полузащитник на Тотнъм Ювес Бисума (в бяло) като свободен агент, съобщават британските медии. 30-годишният Бисума е без клуб след раздялата си с Тотнъм и е сред футболистите, които могат да бъдат разглеждани от лондонския клуб след неуспешния опит за привличането на Ламин Камара в последния ден на трансферния прозорец.

Челси се нуждае от още един полузащитник след трансфера на Енцо Фернандес в Манчестър Сити. Лондонският клуб беше близо до сделка за Камара от Монако, но френският клуб се отказа от договореното споразумение в последния момент. Именно това е отворило възможността Челси да потърси решение на пазара на свободните агенти. Бисума вече има сериозен опит във Висшата лига, след като преди Тотнъм игра за Брайтън.

Според информацията футболистът е готов да подпише краткосрочен договор и предпочита да остане във Висшата лига. Интерес към него има и от клубове извън Англия.

На този етап обаче няма информация Челси да е отправил официална оферта към Бисума или да е постигнал договорка с него. Става дума за възможност, която клубът може да разгледа, след като трансферният прозорец вече затвори. Бисума би могъл да даде на новия мениджър на Челси Шаби Алонсо още една опция в центъра на терена, но евентуалното му привличане ще зависи от оценката на клуба за спортното му състояние и ролята, която може да изпълнява в състава.