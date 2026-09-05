Ричард Хюз напусна Ливърпул

Спортният директор на Ливърпул Ричард Хюз напусна клуба след две години на поста, като се очаква следващото му предизвикателство да бъде в саудитския Ал Хилал. 47-годишният Хюз пристигна на „Анфийлд“ през юни 2024 г. от Борнемут, като беше привлечен от Майкъл Едуардс. Именно той изигра важна роля в прехода на Ливърпул след края на ерата на Юрген Клоп.

По време на неговия мандат клубът спечели 20-ата си титла на Англия през сезон 2024/25, а Хюз имаше ключово участие и при избора на Арне Слот за наследник на Клоп. След раздялата със Слот той участва и в назначаването на Андони Ираола. Хюз ръководеше и сериозна трансферна политика. Сред големите сделки в неговия период са привличането на Флориан Вирц, Александър Исак и Брадли Баркола. Според британските медии общите разходи за трансфери по време на неговия престой са около 670 милиона паунда.

Напускането му обаче идва на фона на сериозна критика към селекцията и баланса на състава. През миналия сезон Ливърпул не успя да защити титлата си, а проблемите с дълбочината на състава и някои трансферни решения бяха сред причините за недоволството около клуба.

Решението на Хюз не е било внезапно. Според „Гардиън“ той е информирал ръководството още по-рано през годината, че възнамерява да напусне, но е останал до края на трансферния прозорец, за да завърши летните сделки.

Следващата му спирка се очаква да бъде Ал Хилал, където може да се събере с бившия си колега от Борнемут Саймън Франсис, който вече работи в саудитския клуб. Ливърпул вече е започнал процес по намиране на негов заместник.