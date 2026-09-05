Манчестър Сити продължава без грешка след минимален успех над Ковънтри

Манчестър Сити записа трета поредна победа във Висшата лига, след като се наложи с 1:0 у дома над Ковънтри в мач от третия кръг на английското първенство. Ерлинг Холанд отбеляза единственото попадение в срещата в 26-ата минута. Антоан Семеньо се превърна в асистент за норвежкия нападател, който донесе ценните три точки на домакините. С успеха Манчестър Сити продължи впечатляващата си серия срещу новаци във Висшата лига. Тимът вече има 31 последователни мача без загуба срещу отбори, които са се изкачили в елита. Сити е с пълен актив от девет точки след първите си три срещи и временно оглавява класирането.

В друг двубой Лийдс завърши 1:1 като гост на Брайтън. Българският национал Илия Груев не взе участие, тъй като продължава възстановяването си след контузия. Лийдс поведе в 15-ата минута чрез Джейдън Богъл, но Лука Вушкович изравни за домакините в 71-ата минута. След равенството Лийдс заема осмо място с пет точки.

Тотнъм също не успя да стигне до победата, след като направи 0:0 при гостуването си на Нотингам Форест. За лондончани това е първа спечелена точка от началото на сезона.

Кристъл Палас пък се наложи с 3:2 като гост на Фулъм в лондонското дерби от съботната програма.