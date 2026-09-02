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Спартак Варна настоява за нов съдия на мача с ЦСКА: Клубът изрази тревога за безпристрастността

Спартак Варна настоява за нов съдия на мача с ЦСКА: Клубът изрази тревога за безпристрастността

2 Септември, 2026 19:14 524 1

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Варненският клуб с официално искане към БФС за промяна на главния арбитър

Спартак Варна настоява за нов съдия на мача с ЦСКА: Клубът изрази тревога за безпристрастността - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля ръководството на Спартак Варна след обявяването на Радослав Гидженов за главен съдия на предстоящия сблъсък срещу ЦСКА. В специално изявление, публикувано на клубния сайт, "соколите" категорично изразиха своето неудовлетворение и сериозни опасения относно избора на арбитър за въпросния мач.

Ръководството на варненския тим припомни напрегнатия двубой срещу Черно море, игран на 7 февруари 2026 г. на стадион "Тича", когато именно Гидженов бе главен съдия. Тогава срещата завърши без голове, но бе белязана от няколко спорни момента – директен червен картон за играч на Спартак още в 16-ата минута и отменен гол след намеса на ВАР. Тези решения, според клуба, са оставили трайно усещане за несправедливост и съмнения в безпристрастността на съдията.

Въпреки че от Спартак Варна подчертават уважението си към професионализма на Радослав Гидженов, те настояват, че именно заради предишните спорни моменти, неговото назначение за този ключов мач не е най-подходящото решение. Клубът апелира към Съдийската комисия на БФС да преразгледа избора и да определи друг главен арбитър, който да гарантира пълна неутралност и доверие от страна на двата отбора и феновете.

В заключение, от Спартак Варна се обърнаха и към своите привърженици с призив да подкрепят отбора с ентусиазъм и страст, но да запазят добрия тон и спортменския дух по време на дербито. Клубът изрази увереност, че само чрез честна игра и взаимно уважение футболът ще остане празник за всички.


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  • 1 Фен

    0 1 Отговор
    ТОЯ ГИДЖЕНОВ Е АБСОЛЮТЕН БОКЛУК И КОРУМПЕ КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ ОТ СЪДИЙСТВОТО

    20:01 02.09.2026

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