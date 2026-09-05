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Никола Цолов завърши пети на „Монца“ и увеличи преднината си във Формула 2

Никола Цолов завърши пети на „Монца“ и увеличи преднината си във Формула 2

5 Септември, 2026 18:02 863 2

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Българският пилот спечели четири точки и вече има 24 аванс на върха в генералното класиране

Никола Цолов завърши пети на „Монца“ и увеличи преднината си във Формула 2 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание на „Монца“ и увеличи преднината си на върха в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот спечели четири точки и вече има 24 точки аванс пред Рафаел Камара и Габриеле Мини, съобщава БТА. Цолов стартира от осмата позиция, след като в квалификацията даде шесто време. Заради наказание от три позиции, наложено от ФИА, той не успя да се възползва от правилото за обърната стартова решетка, което иначе щеше да му осигури старт от пето място.

Българинът направи силно начало на състезанието и още на първия тур изпревари Алекс Дън. В края на втората обиколка Цолов премина и пред Ритомо Мията, но японецът и Ноел Леон успяха да го върнат на осмата позиция. Именно тогава на пистата излезе автомобилът за сигурност след инцидент с Рафаел Камара. Претендентът за титлата беше ударен и се завъртя, което допълнително промени развоя на надпреварата.

След рестарта Цолов отново изпревари Мията. В началото на 13-ата обиколка българинът предприе атака срещу Тасанапол Интрапувашак и се изкачи до шестото място, непосредствено зад съотборника си Ноел Леон. Надпреварата отново беше забавене с автомобил за сигурност, а след последвалия рестарт двамата пилоти на Campos успяха да изпреварят Мартиниус Стеншорн. Това позволи на Цолов да заеме петата позиция, която запази до финала.

Победата отиде при Джошуа Дюрксен от Invicta. Германецът спечели с преднина от 1.2 секунди пред Джон Бенет, а Оливер Гьоте допълни подиума. Четвърти завърши Ноел Леон, непосредствено пред Цолов. Дюрксен записа трета победа за сезона, докато Цолов направи важна крачка в битката за титлата.

Българинът започна състезателния ден с 20 точки преднина пред Камара и Мини. Камара обаче отпадна след инцидента, а Мини остана извън зоната на точките. Така четирите спечелени от Цолов точки се оказаха достатъчни, за да увеличи аванса си до 24 точки.

Предстои основното състезание на „Монца“, в което лидерът във Формула 2 ще има нова възможност да увеличи още повече преднината си в шампионата.


Италия
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  • 1 Сатана Z

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    От където тръгна там и завърши.Добре беше,нищо не можеше да направи повече.

    18:05 05.09.2026

  • 2 удар по Съединението

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    Утре формулите щели да докажат, че съединителят не прави силата.

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