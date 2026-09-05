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Ламин Ямал под въпрос срещу Валенсия

Ламин Ямал под въпрос срещу Валенсия

5 Септември, 2026 19:26 280 0

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  • барселона-
  • контузия

Флик ще решава в последния момент

Ламин Ямал под въпрос срещу Валенсия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал остава под въпрос за предстоящото гостуване на Барселона срещу Валенсия. Испанският национал пропусна последната тренировка на каталунците и се подготвяше индивидуално заради болки, свързани с контузия. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че окончателното решение за участието на 19-годишния нападател ще бъде взето непосредствено преди срещата. Ямал е пътувал с отбора, но все още не е ясно дали ще започне мача или ще получи почивка.

„Той тренира отделно. Добре е и ще пътува, но ще видим. Имаше болка от контузия и тренира отделно, но казва, че е добре и може да играе утре. Ще решим. Не знам дали ще почива, или не. Той иска да играе. Не обича да тренира отделно. В много добра форма е. Манталитетът и моралът му се подобриха. В последния ни мач той беше изключителен“, заяви Флик пред медиите, цитиран от БТА.

Барселона започна сезона с три победи и ще се стреми да продължи успешната си серия срещу Валенсия. Каталунците получиха и допълнителен стимул от загубата на Реал Мадрид, който отстъпи с 0:1 при гостуването си на Бетис.

Германският специалист обаче не смята, че резултатът на основния конкурент трябва да променя подхода на неговия отбор. „Това е футбол, всичко може да се случи. Реал Мадрид игра добре и създаде много положения, за да спечели мача. Важното за нас е да се съсредоточим върху себе си. Няма да бъде лесно да играем в горещото време, но не може да се извиняваме с това. Гостуванията на Местая никога не са били лесни. Искаме да победим и знаем, че няма да е лесно“, каза Флик.


Испания
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