Няма спирка! Лука Модрич се връща в националния отбор на Хърватия на 41 години

Легендарният полузащитник Лука Модрич ще продължи да защитава цветовете на Хърватия, след като беше включен в състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщи Хърватският футболен съюз, цитиран от БТА. Модрич, който на 9 септември ще навърши 41 години, продължава да бъде важна част от националния отбор, въпреки напредналата си футболна възраст. Халфът играе за Милан от лятото на 2025 година, след като прекара 13 сезона в Реал Мадрид и се превърна в един от най-успешните футболисти в историята на испанския гранд.

С Реал Мадрид Модрич спечели шест пъти Шампионската лига, пет пъти Световното клубно първенство и пет пъти Суперкупата на УЕФА. Хърватинът има още четири титли в Ла Лига, две Купи на краля и пет Суперкупи на Испания.

Най-голямото индивидуално признание в кариерата му дойде през 2018 година, когато Модрич получи Златната топка на France Football за най-добър футболист в света.

„Разбира се, изключително съм щастлив от решението на Лука, защото всички знаем какво представлява той и какво означава за Хърватия както на терена, така и извън него. Особено съм доволен, че след 14 години отново ще работим заедно и споделяме силното желание Хърватия да се превърне във висококачествен, успешен отбор и на ниво с най-добрите в света“, заяви селекционерът Славен Билич, цитиран от БТА.

През кариерата си Модрич е носил още екипите на Тотнъм, Зрински Мостар, Динамо Загреб и Интер Запрешич. За Хърватия полузащитникът има 202 мача, в които е отбелязал 29 гола и е направил 32 асистенции. С националния отбор той спечели сребърни медали от Световното първенство през 2018 година, бронз от Мондиал 2022 и триумфира в Лигата на нациите през 2023 година.

На Световното първенство през 2026 година Модрич записа четири участия за Хърватия.

Пред отбора предстоят четири срещи от Лигата на нациите по време на следващата международна пауза. Хърватия ще гостува на Чехия на 26 септември и на Испания на 29 септември, след което ще приеме Англия на 3 октомври и отново ще играе срещу Испания на 6 октомври.