Бензема бил готов да играе за Лион без пари

Карим Бензема е бил готов да направи сериозна крачка назад в кариерата си, за да се завърне в родния си клуб Лион. Френският нападател дори е бил склонен да играе без заплата в продължение на един сезон, съобщава gong.bg, позовавайки се на информация на L'Équipe.
Желанието на Бензема обаче не е било достатъчно, за да се стигне до трансфер. Основната пречка се оказал действащият му договор с Ал Хилал. Френският голмайстор има контракт със саудитския клуб до 2030 година и именно това е блокирало възможността той да се върне в Лион още през това лято.
Ветеранът вече не е сред основните фигури в плановете на наставника на Ал Хилал Симоне Индзаги. Въпреки това клубът не е склонен просто да се раздели с футболиста, докато той има действащ договор.
Бензема има специална връзка с Лион, тъй като именно там започва професионалният му път. Нападателят преминава през академията на клуба, преди да пробие в първия отбор и впоследствие да направи трансфер в Реал Мадрид.
С испанския гранд Бензема се превърна в една от най-големите фигури в историята на клуба. Той спечели множество трофеи, включително пет пъти Шампионската лига, а през 2022 година получи и „Златната топка“.
След престоя си в Реал Мадрид французинът продължи кариерата си в Саудитска Арабия, където първоначално игра за Ал Итихад, а впоследствие премина в Ал Хилал.
След като завръщането му в Лион не се осъществи в рамките на летния трансферен прозорец, Бензема ще трябва да изчака следващата възможност. Тя може да се появи през зимата, когато трансферният пазар отново отвори.
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