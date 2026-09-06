Бензема бил готов да играе за Лион без пари

Карим Бензема е бил готов да направи сериозна крачка назад в кариерата си, за да се завърне в родния си клуб Лион. Френският нападател дори е бил склонен да играе без заплата в продължение на един сезон, съобщава gong.bg, позовавайки се на информация на L'Équipe.

Желанието на Бензема обаче не е било достатъчно, за да се стигне до трансфер. Основната пречка се оказал действащият му договор с Ал Хилал. Френският голмайстор има контракт със саудитския клуб до 2030 година и именно това е блокирало възможността той да се върне в Лион още през това лято.

Ветеранът вече не е сред основните фигури в плановете на наставника на Ал Хилал Симоне Индзаги. Въпреки това клубът не е склонен просто да се раздели с футболиста, докато той има действащ договор.

Бензема има специална връзка с Лион, тъй като именно там започва професионалният му път. Нападателят преминава през академията на клуба, преди да пробие в първия отбор и впоследствие да направи трансфер в Реал Мадрид.

С испанския гранд Бензема се превърна в една от най-големите фигури в историята на клуба. Той спечели множество трофеи, включително пет пъти Шампионската лига, а през 2022 година получи и „Златната топка“.

След престоя си в Реал Мадрид французинът продължи кариерата си в Саудитска Арабия, където първоначално игра за Ал Итихад, а впоследствие премина в Ал Хилал.

След като завръщането му в Лион не се осъществи в рамките на летния трансферен прозорец, Бензема ще трябва да изчака следващата възможност. Тя може да се появи през зимата, когато трансферният пазар отново отвори.