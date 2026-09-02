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Ювентус губи ключов полузащитник - Кефрен Тюрам излиза от игра за четири месеца след операция

Ювентус губи ключов полузащитник - Кефрен Тюрам излиза от игра за четири месеца след операция

2 Септември, 2026 20:02 377 0

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Френският халф ще се възстановява дълго след хирургична интервенция на коляното, извършена от прочут специалист в Лион

Ювентус губи ключов полузащитник - Кефрен Тюрам излиза от игра за четири месеца след операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че един от основните им полузащитници – Кефрен Тюрам – ще отсъства от терена за значителен период. Френският футболист ще се подложи на операция на коляното, която ще го извади от строя за поне четири месеца, съобщават италианските медии.

Днес Тюрам пристига в Лион, където утре ще бъде опериран от известния ортопед д-р Бертран Сонери Коте. Любопитен факт е, че именно този специалист вече е лекувал други играчи на Ювентус – Бремер и Федерико Гати, които успешно се завърнаха на терена след неговата намеса.

Още в края на предишната кампания Кефрен Тюрам започва да усеща неприятни болки в коляното. В опит да избегне хирургическа намеса, халфът преминава през консервативно лечение по време на лятната пауза. За съжаление, терапията не дава желания резултат и медицинският екип на "старата госпожа" взема решение за операция.

25-годишният футболист страда от пателофеморален синдром – състояние, което причинява силна болка в предната част на коляното, около или под капачката. Това не само ограничава движенията му, но и възпрепятства пълноценното му участие в тренировъчния процес.

Тюрам вече пропусна всички предсезонни контроли на Ювентус, а в първия кръг на Серия А срещу Фрозиноне остана на резервната скамейка. В следващия двубой срещу Парма дори не попадна в групата. Очаква се халфът да се завърне на терена най-рано през зимата, ако възстановяването протече по план.


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