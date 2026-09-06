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Бешикташ направи обрат срещу Фенербахче и спечели голямото дерби

Бешикташ направи обрат срещу Фенербахче и спечели голямото дерби

6 Септември, 2026 16:33 496 0

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Душан Влахович донесе победата на гостите

Бешикташ направи обрат срещу Фенербахче и спечели голямото дерби - 1
Снимка: ФК Бешикташ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бешикташ спечели с 2:1 гостуването си на Фенербахче в първото голямо дерби на турския шампионат за сезона, предава DHA. Домакините започнаха по-добре и поведоха в 26-ата минута. Милан Шкриниар се разписа и даде надежди на Фенербахче, че ще стигне до важен успех пред собствената си публика.

Бешикташ обаче реагира бързо. В 38-ата минута Ръдван Йълмаз възстанови равенството след асистенция на Леандро Тросар. След почивката гостите продължиха да бъдат опасни и стигнаха до пълния обрат в 73-ата минута. Душан Влахович получи подаване от Оркун Кьокчю и реализира за 2:1.

Фенербахче опита да спаси поне точката в заключителните минути, но Бешикташ запази преднината си. След успеха Бешикташ вече има 9 точки, докато Фенербахче остана с 6 след четири кръга. За домакините поражението е особено неприятно, тъй като тимът се намира в натоварен период и му предстоят и мачове в Шампионската лига.


Турция
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