Лудогорец се цели във втори играч от Мондиал 2026

Лудогорец е на път да осъществи още един любопитен трансфер с футболист, участвал на Световното първенство през 2026 година. Тунизийският национал Омар Рекик е пред преминаване в българския шампион, съобщава gong.bg, позовавайки се на информация на SportKlub.

24-годишният централен защитник в момента е собственост на словенския Марибор, с който има договор до юни 2027 година. Според информацията обаче интересът на Лудогорец към него е сериозен и двете страни са близо до постигането на договорка.

Рекик получи възможност да играе на Мондиал 2026 именно благодарение на представянето си с екипа на Марибор. За националния отбор на Тунис той взе участие в два мача от турнира, като дори отбеляза гол при тежката загуба с 1:5 от Швеция. Защитникът беше на терена и при поражението с 0:4 от Япония. Данните за участието му на световното първенство се потвърждават и от статистиката на ESPN.

Ако трансферът се осъществи, Рекик ще бъде вторият футболист на Лудогорец, участвал на Мондиал 2026. Разградчани вече привлякоха египетския защитник Хосам Абделмагид, който също беше част от състава на своята страна на световното първенство.

Омар Рекик има интересна кариера, въпреки че все още е само на 24 години. Той е преминал през школата на Арсенал, а впоследствие е играл под наем за Спарта Ротердам и Уиган. Има и период в швейцарския Сервет. От януари 2025 година е футболист на Марибор.

Рекик е роден в Нидерландия, но избира да представя Тунис на международно ниво. До момента има осем мача за националния отбор. Междувременно Лудогорец работи и по още един сериозен трансфер. На косъм от преминаване в Разград е украинският халф Иван Желизко. За неговите права шампионите са готови да платят 4 млн. евро на Лехия Гданск.

Така Лудогорец може да се окаже с още две сериозни попълнения в състава си, като единият от тях вече има опит от най-голямата футболна сцена – Световното първенство.