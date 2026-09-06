Гуендузи отнесе четири мача наказание след боя в Лион

УЕФА наложи сериозни наказания на футболистите на Фенербахче Матео Гуендузи (на земята) и Мейсън Грийнууд заради поведението им след реванша срещу Олимпик Лион от плейофите на Шампионската лига. Турският тим спечели с 2:1 във Франция и с общ резултат 3:2 се класира за основната фаза на турнира, но двубоят завърши с грозни сцени и масово спречкване между футболисти и представители на двата отбора.

Гуендузи получи най-тежкото наказание. Френският полузащитник е глобен с 50 000 евро и е санкциониран с общо четири мача извън терена в клубните турнири на УЕФА. Два от тези мачове обаче са условни и са отложени за изпитателен срок от една година. Така на практика той ще пропусне първите две срещи на Фенербахче в Шампионската лига.

Причината за санкцията е свързана с провокации към публиката, обиди към присъстващи на стадиона и нарушение на основните правила за поведение. Гуендузи, който преди това е носил екипа на Марсилия, беше в центъра на напрежението с феновете на Лион, като отношенията му с привържениците на френския клуб са особено чувствителни именно заради съперничеството между Лион и Марсилия.

Той ще пропусне домакинството на Фенербахче срещу Рома, както и гостуването на Астън Вила. Това е сериозен удар за турския тим, който за първи път от 18 години ще участва в основната фаза на Шампионската лига.

Грийнууд също не се размина. Нападателят беше глобен с 30 000 евро и получи наказание от един мач, което е изцяло условно за срок от една година. Така той няма да бъде автоматично отстранен от предстоящ мач, освен ако не извърши ново нарушение в изпитателния период.

Санкции има и за двата клуба. Фенербахче е глобен общо с 95 000 евро за използване на пиротехника, безредици по трибуните и нарушения на общите правила за поведение. Лион е санкциониран с общо 108 500 евро за хвърляне на предмети, пиротехника, безредици и нарушения на дисциплинарните правила.

Още по-сериозно е наказанието за треньора на вратарите на Лион Антонио Ферейра. Той получи пет мача наказание за сериозно физическо нападение, като два от тях са условни за срок от една година.

Инцидентите помрачиха класирането на Фенербахче за Шампионската лига. Турците спечелиха реванша с 2:1, след като първата среща беше завършила 1:1, но след последния съдийски сигнал напрежението ескалира. Именно действията на Гуендузи и Грийнууд спрямо домакинската публика станаха обект на дисциплинарното производство, предава Reuters.