Луис Енрике остава в ПСЖ до 2030 година

Пари Сен Жермен продължи договора на старши треньора Луис Енрике и испанският специалист ще остане начело на френския шампион до 2030 година, предава БТА. 56-годишният наставник пое парижани през юли 2023 година, след като преди това натрупа сериозен опит начело на Барселона и националния отбор на Испания. От пристигането си във Франция той успя да превърне ПСЖ в един от най-успешните отбори в европейския футбол.

Под ръководството на Луис Енрике парижани спечелиха титлата в Лига 1 във всеки от трите му сезона начело на клуба. Испанецът успя да наложи своя стил на игра, като постепенно изгради състав, който разчита не само на индивидуалната класа на звездите, но и на сериозна колективна организация.

Най-големите успехи на специалиста с ПСЖ са свързани с европейската сцена. Френският клуб стигна до две поредни титли в Шампионската лига през последните два сезона, превръщайки Луис Енрике в една от ключовите фигури в най-силния период в историята на клуба.

От ПСЖ официално потвърдиха новината чрез профила си в социалната платформа X. „Луис Енрике, треньор на Пари Сен Жермен до 2030 година“, написаха от клуба.

Новият договор е ясен знак за доверието, което ръководството на парижани има към испанския специалист. Луис Енрике ще има възможност да продължи работата си по изграждането на отбор, който да остане сред водещите сили както във Франция, така и в Европа.

Преди да поеме ПСЖ, Луис Енрике има успешен период начело на Барселона, с която спечели множество трофеи, включително Шампионската лига. Като селекционер на Испания той също достигна до сериозни успехи и изгради поколение, което комбинираше традиционното за страната притежание на топката с по-интензивен и директен футбол.