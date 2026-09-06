Реал Мадрид с огромен кадрови проблем преди сблъсъка с Интер

Реал Мадрид получи сериозен проблем само дни преди големия сблъсък с Интер в Шампионската лига. Испанският гранд ще приеме италианския шампион във вторник, но Жозе Моуриньо е изправен пред сериозна кадрова криза в средата на терена. Ситуацията стана още по-неприятна след поражението с 0:1 от Реал Бетис. Мадридчани загубиха първия си мач за сезона, а в същото време Моуриньо трябва да търси решение на сериозен проблем с наличните полузащитници.

Според испанския AS в момента само Федерико Валверде е на разположение. Бернардо Силва, Арда Гюлер и Едуардо Камавинга са наказани за двубоя с Интер, докато Орелиен Чуамени е извън строя заради контузия.

Това поставя Моуриньо пред необходимостта да импровизира. Сред възможните решения е Джуд Белингам да бъде върнат по-назад в халфовата линия. Англичанинът обаче през последните сезони се утвърди в по-офанзивна роля и евентуалното му преместване би променило структурата на целия отбор.

Друг вариант е Трент Александър-Арнолд да бъде използван по-централно, докато младият Дийн Хюсен също е разглеждан като футболист, който може да помогне при необходимост. AS посочва и младия Хорхе Сестерo като възможност заради кадровата ситуация.

Проблемите не се ограничават само до халфовата линия. В списъка с отсъстващи са още Родриго, Ендрик, Раул Асенсио и Тибо, но най-сериозният въпрос пред Моуриньо е как ще подреди центъра на терена срещу Интер. Според актуалните списъци Чуамени е с мускулна травма, а Ендрик и Асенсио също са сред контузените.