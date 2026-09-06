Италия чака 60 години! Кими Антонели с историческа победа на Монца след старт от 19-ото място

Андреа Кими Антонели постигна една от най-впечатляващите победи в кариерата си, след като триумфира в домашната си Гран При на Италия във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес спечели надпреварата на легендарната писта „Монца“, въпреки че стартира едва 19-и заради наказание и дори трябваше да направи допълнително спиране в бокса. Успехът има и историческо значение. Антонели се превърна в първия италианец, спечелил Гран При на Италия на „Монца“ от 1966 година насам. Тогава победата беше за Лудовико Скарфиоти с Ферари, предава БТА.

20-годишният пилот на Мерцедес успя да превърне изключително трудната изходна позиция в триумф пред родната публика. Антонели трябваше да наваксва огромно изоставане още от началото, но постепенно си проправи път напред благодарение на високото си темпо и правилната стратегия. Италианецът завърши на 3.8 секунди пред съотборника си Джордж Ръсел, който потегли от втората позиция. Трети остана Макс Верстапен от Ред Бул с изоставане от 14.7 секунди. Четвърти и пети се наредиха пилотите на Макларън Оскар Пиастри и действащият световен шампион Ландо Норис.

За Ръсел състезанието се превърна в сериозен удар по шампионските му амбиции. Британецът имаше отлична стартова позиция и дълго време изглеждаше като основен фаворит за победата, но в заключителната част не успя да отговори на темпото на своя съотборник.

В началото на надпреварата Ръсел успя да изпревари Пиер Гасли още в първата обиколка. Французинът от Алпин потегли от полпозишън за първи път в кариерата си, но не успя да задържи лидерството си. Още в началните обиколки обаче се стигна до сериозен инцидент. Пилотът на Ферари Шарл Льоклер, който стартира четвърти, загуби контрол над болида си в последния 11-и завой. Монегаскът се блъсна с висока скорост в предпазните ограждения и отпадна.

Заради катастрофата на трасето беше показан червен флаг, което доведе до продължително прекъсване на състезанието. След подновяването Ръсел успя да увеличи преднината си пред Гасли, но французинът постепенно започна да губи позиции.

Антонели, който беше започнал от 19-ото място, продължи впечатляващото си изкачване в класирането. Италианецът демонстрира отлично темпо и в 18-ата обиколка за първи път се озова начело. В следващите обиколки Антонели и Ръсел на няколко пъти си разменяха лидерската позиция. В същото време Макс Верстапен се възползваше от борбата между двамата пилоти на Мерцедес и се движеше непосредствено зад тях.

Ключовият момент в битката дойде в 29-ата обиколка. Антонели и Верстапен влязоха в бокса за смяна на гумите, докато Ръсел остана на пистата.

Това решение първоначално изглеждаше като възможност за Ръсел да спечели предимство, но с напредването на състезанието твърдите му гуми започнаха да губят ефективност. Антонели постепенно започна да топи разликата. Италианецът имаше още едно предизвикателство – той вече беше направил допълнително спиране в бокса, което означаваше, че трябваше да компенсира изгубеното време с по-високо темпо.

В заключителната фаза Антонели настигна Ръсел и двамата се оказаха в пряка битка за победата. От бокса на Мерцедес призоваха пилотите да не предприемат прекалени рискове, но по-доброто състояние на гумите на италианеца му даде решаващо предимство. В 50-ата обиколка Антонели предприе успешна атака и излезе начело. Ръсел не успя да отговори и до финала трябваше да се задоволи с второто място. Така Антонели не просто спечели домашното състезание, а го направи по един от най-впечатляващите възможни начини – след старт от 19-ата позиция.

Победата е седма за италианеца от началото на сезона и му позволи да увеличи преднината си в генералното класиране. Антонели вече има 267 точки, докато Ръсел е с 66 точки по-малко. Триумфът му на „Монца“ беше приет като исторически момент за италианския автомобилен спорт. 60 години след успеха на Скарфиоти, друг италианец отново застана най-високо на подиума пред домашната публика.

За Ръсел обаче резултатът е болезнен. Британецът завърши непосредствено зад своя съотборник и загуби ценни точки в битката за титлата, докато Антонели направи още една сериозна крачка към шампионския трофей. Следващият кръг от сезона ще се проведе в Испания.