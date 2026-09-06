Александер Исак избухна с два гола за Ливърпул

Александер Исак даде сериозна заявка, че започва да намира най-добрата си форма в Ливърпул. Шведският нападател реализира два гола още в началото на мача с Ипсуич, а мърсисайдци спечелиха с 2:0 и записаха първа победа под ръководството на новия си мениджър Андони Ираола. Исак се разписа още в шестата минута, след като Коди Гакпо го намери с отлично подаване. Нападателят не се поколеба и завърши атаката с мощен удар, който не остави достатъчно време на вратаря на домакините Кьел Шерпен да реагира.

Само три минути по-късно комбинацията между двамата отново проработи. Гакпо намери Исак, който се освободи в наказателното поле и хладнокръвно реализира за 2:0. Така шведът вкара два гола в рамките на първите девет минути и практически реши мача още в самото начало.

Това беше точно представянето, което Ливърпул очакваше от Исак. Нападателят беше привлечен за рекордните за британския футбол 125 милиона паунда от Нюкасъл и от него се очаква да бъде основната фигура в атаката на отбора. След по-трудния предходен сезон шведът вече започва да показва защо клубът инвестира толкова сериозна сума в него.

Победата беше особено важна и за Ираола. Ливърпул започна новата кампания с две последователни равенства по 2:2, което веднага постави въпроси около адаптацията на испанския специалист. Успехът над Ипсуич обаче даде първия реален знак, че идеите му постепенно започват да се пренасят върху терена.

„Червените“ започнаха мача с много по-високо темпо и агресия в предни позиции. Именно това липсваше на отбора в големи периоди от предходната кампания. Гакпо беше един от най-активните футболисти и асистира и за двете попадения, докато Исак демонстрира спокойствие и ефективност пред гола.

След ранния шок Ипсуич постепенно се върна в мача. Домакините имаха възможности да намалят изоставането, но не успяха да се възползват. Ливърпул пък контролираше развитието на срещата и не позволи преднината му да бъде сериозно застрашена.

Особено внимание привлече и дебютът на Брадли Баркола. Новото попълнение, за което Ливърпул плати около 107 милиона паунда според Reuters, се появи през второто полувреме и направи първите си минути с екипа на мърсисайдци. В крайна сметка Ливърпул запази чиста мрежа за първи път през сезона и се изкачи до петото място с пет точки от три мача. Ипсуич остана с три точки.

За Исак това беше и важен психологически момент. Шведът показа, че може да бъде централен фактор в атаката на новия Ливърпул, а комбинацията му с Гакпо даде основание за оптимизъм преди по-сериозните изпитания. „Започваме да се доближаваме до начина, по който искаме да играем“, коментира самият Исак след срещата.