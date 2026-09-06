Кристиян Балов вече има и сръбски паспорт

Българският национал Кристиян Балов вече притежава и сръбско гражданство. Фланговият футболист, който преди няколко месеца премина в Цървена звезда, е получил сръбски паспорт, съобщава gong.bg, позовавайки се на информация на Sport Klub.

Новият статут на Балов има важно значение за неговия клуб. Благодарение на сръбското си гражданство той вече може да бъде регистриран като местен млад футболист в мачовете от сръбската Суперлига.

Това предоставя на старши треньора на Цървена звезда Алберт Риера по-голяма свобода при определянето на групата и състава за официалните срещи. Клубът ще има възможност да използва по-широко квотата си за чуждестранни футболисти, без Балов да заема място в нея.

За българина това е поредна важна стъпка в кариерата му. Балов се присъедини към един от най-успешните клубове в Сърбия и постепенно се адаптира към новата си среда.

Получаването на сръбски паспорт е особено навременно, тъй като Цървена звезда я очаква голямото дерби с Партизан. Двата гранда на сръбския футбол се изправят един срещу друг по-късно днес, а срещата традиционно е сред най-очакваните събития в местния спортен календар.