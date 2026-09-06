ПСВ разби Аякс насред Амстердам и оглави класирането

ПСВ Айндховен спечели дербито с Аякс с 3:1 като гост и нанесе сериозен удар по амбициите на съперника си още в началото на сезона. Гостите започнаха отлично и поведоха още в петата минута. Рикардо Пепи се възползва от подаване на Рубен ван Бомел (на снимката) и с удар отблизо даде преднина на ПСВ. Аякс успя да отговори в 23-ата минута. Толу Арокодаре възстанови равенството и домакините дори имаха възможности да направят пълен обрат. След това обаче ПСВ отново взе инициативата.

В добавеното време на първата част Лутсарел Гертройда се разписа след изпълнение на корнер и върна аванса на гостите - 1:2

Аякс опита да промени развоя на срещата след почивката, но защитата на ПСВ издържа. В последните секунди на мача Есмир Байрактаревич сложи край на интригата с трети гол за шампионите.

Така ПСВ спечели с 3:1 и продължи силния си старт на сезона. Аякс пък остана с неприятен спомен от първото голямо дерби за кампанията. За домакините мачът беше и официален дебют за няколко нови футболисти, сред които Софиян Амрабат, Виктор Циганков и Тило Керер, предава Ajax.