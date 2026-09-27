Фицо предупреди за предсрочни избори в Словакия през януари

Предсрочни парламентарни избори в Словакия може да бъдат проведени още през януари, ако управляващата коалиция не разреши вътрешния си конфликт. Предупреждението отправи премиерът Роберт Фицо по време на телевизионен дебат в неделя.
„Ако господин Данко и господин Тараба не се вразумят, през януари може да има предсрочни избори“, заяви Фицо, обръщайки се към членовете на коалицията. Изказването му беше цитирано от „Блумбърг“ и „Европейска правда“.
Спорът е между лидера на партията и неин министър
От няколко месеца Фицо се опитва да преодолее разногласията в Словашката национална партия. Нейният лидер Андрей Данко настоява за оставката на министъра на околната среда Томаш Тараба, който първоначално е бил номиниран за поста именно от тази партия.
Евентуално преструктуриране на правителството може да промени и състава на парламентарната група, подкрепяща кабинета. Тараба е намекнал, че след напускане на правителството може да създаде нова фракция заедно с други депутати. Това би лишило кабинета на Фицо от мнозинството му в 150-местния парламент.
Коалицията засега не говори за избори
Нито една от партиите в управляващата коалиция не е призовала открито за предсрочен вот. Предупреждението на премиера е насочено към запазване на парламентарното мнозинство и към натиск върху коалиционните му партньори да прекратят спора.
„Ако искате да я разрушите, разрушете я. За разлика от други, аз съм готов до януари“, каза Фицо, определяйки настоящото правителство като най-сложното, което му се е налагало да ръководи. Словашкият премиер е заемал поста четири пъти.
Редовните парламентарни избори в Словакия са насрочени за септември 2027 година. В петък Фицо заяви, че неговото правителство може да загуби малкото си мнозинство в парламента.
Източници: Европейска правда, Блумбърг
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1 Фиче ,
19:10 27.09.2026
2 гост
19:12 27.09.2026