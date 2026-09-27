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Фицо предупреди за предсрочни избори в Словакия през януари
  Тема: Избори

Фицо предупреди за предсрочни избори в Словакия през януари

27 Септември, 2026 18:59 563 2

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • предсрочни избори-
  • словашка национална партия-
  • томаш тараба

Словашкият премиер постави ултиматум на коалиционните си партньори заради спор между Андрей Данко и Томаш Тараба.

Фицо предупреди за предсрочни избори в Словакия през януари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предсрочни парламентарни избори в Словакия може да бъдат проведени още през януари, ако управляващата коалиция не разреши вътрешния си конфликт. Предупреждението отправи премиерът Роберт Фицо по време на телевизионен дебат в неделя.

„Ако господин Данко и господин Тараба не се вразумят, през януари може да има предсрочни избори“, заяви Фицо, обръщайки се към членовете на коалицията. Изказването му беше цитирано от „Блумбърг“ и „Европейска правда“.

Спорът е между лидера на партията и неин министър

От няколко месеца Фицо се опитва да преодолее разногласията в Словашката национална партия. Нейният лидер Андрей Данко настоява за оставката на министъра на околната среда Томаш Тараба, който първоначално е бил номиниран за поста именно от тази партия.

Евентуално преструктуриране на правителството може да промени и състава на парламентарната група, подкрепяща кабинета. Тараба е намекнал, че след напускане на правителството може да създаде нова фракция заедно с други депутати. Това би лишило кабинета на Фицо от мнозинството му в 150-местния парламент.

Коалицията засега не говори за избори

Нито една от партиите в управляващата коалиция не е призовала открито за предсрочен вот. Предупреждението на премиера е насочено към запазване на парламентарното мнозинство и към натиск върху коалиционните му партньори да прекратят спора.

„Ако искате да я разрушите, разрушете я. За разлика от други, аз съм готов до януари“, каза Фицо, определяйки настоящото правителство като най-сложното, което му се е налагало да ръководи. Словашкият премиер е заемал поста четири пъти.

Редовните парламентарни избори в Словакия са насрочени за септември 2027 година. В петък Фицо заяви, че неговото правителство може да загуби малкото си мнозинство в парламента.

Източници: Европейска правда, Блумбърг


Словакия
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  • 1 Фиче ,

    3 4 Отговор
    Плашиш кучетата със салам ..😁

    19:10 27.09.2026

  • 2 гост

    5 5 Отговор
    Айде , след Орбанчо и Фицо ще иде където му е мястото , на бунището , ако не и на топло !! Въпроса е кога за зеления чорап ще му духнем под опашката да си отива при Решетников !!

    19:12 27.09.2026

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