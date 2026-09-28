Меси вкара, но Интер Маями загуби от Кълъмбъс

Лионел Меси вкара 21-ия си гол за сезона в Мейджър Лийг Сокър, но Интер Маями загуби с 1:2 при гостуването си на Кълъмбъс Крю. Победното попадение за домакините падна в осмата минута на добавеното време.

Кълъмбъс поведе в 28-ата минута, когато Йозеф Мартинес реализира дузпа. Наказателният удар беше отсъден след нарушение срещу самия него.

Меси възстанови равенството пет минути по-късно с изпълнение на свободен удар. Интер Маями стигна и до второ попадение, но голът на Давид Аяла в 64-ата минута не беше зачетен заради засада.

В края на мача гостите останаха с човек по-малко. Сантяго Моралес получи втори жълт картон и беше изгонен две минути преди Джамал Тиаре да донесе успеха на Кълъмбъс.

Интер Маями остава без победа в пет мача

Загубата удължи серията на Интер Маями без победа в МЛС до пет срещи. Тимът няма успех в първенството от края на август и е спечелил само един от последните си 10 двубоя.

Въпреки спада в резултатите Меси и съотборниците му заемат третото място във временното класиране на Източната конференция. Подробности за следващия мач не са посочени в информацията на БТА.

Източници: БТА