Новини
Любопитно »
Дара защитавала диджея Jack Jones от хейта заради колаборацията им (ВИДЕО)

Дара защитавала диджея Jack Jones от хейта заради колаборацията им (ВИДЕО)

8 Септември, 2026 13:31 754 9

  • дара-
  • колаборация-
  • джакс джоунс-
  • диджей-
  • хейт-
  • dara

Фенове на певицата нападнали популярния диджей, защото "Дара била по-голяма звезда от него"

Дара защитавала диджея Jack Jones от хейта заради колаборацията им (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След мечтаната колаборация на Дара със световноизвестния британски диджей Джакс Джоунс, певицата проговори за неочаквания хейт около съвместната им работа, както и ремикса на хита ѝ Bangaranga. Оказва се, че част от негативните реакции са дошли именно от нейни почитатели, според които той бил „по-малка звезда“ от българската певица.

Изпълнителката обаче побърза да сложи нещата по местата им и разкри, че инициативата за общата им работа всъщност е нейна.

„Хората имам чувството, че постоянно си намират причини, за да си излеят болката някъде. Имаше хейт, защото, видиш ли, той е бил много по-малка звезда от мен и аз имам повече последователи и какво ли не, а аз всъщност съм тази, която иска колаборацията“, коментира Дара в студиото на "Преди обед" по bTV.

Певицата не крие благодарността си към хората, които я подкрепят, но е категорична, че любовта към един изпълнител не трябва да се превръща в атака срещу друг.

„Никога не искам хората да се чувстват нещастни или наранени или феновете ми да правят това“, заяви тя.

По думите ѝ Джакс Джоунс дори не бил свикнал с подобна вълна от негативни реакции.

„Не мисля, че той се е сблъсквал с такъв тип хейт. А аз имам опит и трябваше малко да му помогна“, призна Дара.

Зад съвместния им проект всъщност стои дългогодишно възхищение на българската изпълнителка към британския диджей, работил с куп световни звезди. Дара разкри, че следи музиката му от години и за нея възможността да работят заедно е сбъдната мечта.

„От 2017 съм му фен и за мен е мечтана колаборация“, каза тя.

След успеха на „Бангаранга“ изпълнителката вече работи и по следващите си музикални проекти. Засега тя не разкрива подробности, но загатва, че има още изненади, които предстои да станат публични.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    7 1 Отговор
    Тя няма ли да заминава за хамериката,както е направила Крисийка?!

    13:38 08.09.2026

  • 2 Глупаво самочувствие

    7 1 Отговор
    И тя незнае какъв опит има
    но да се изкаже лаф да стане

    13:39 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Такъв ПР

    2 0 Отговор
    Само българите с английски акцент могат да измислят

    14:06 08.09.2026

  • 7 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Дара приключи със Саня, но дали Саня е приключила с Дара? 😉

    14:18 08.09.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    δρανο, ΔΑΡΑ!🤣

    14:29 08.09.2026

  • 9 мИкере - гащник с ЖИПКА

    2 0 Отговор
    Ке свикне турчин0т нищо че по думите й дори не бил свикнал с подобна вълна от негативни реакции... Ке Ке Ке

    14:35 08.09.2026