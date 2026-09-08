Дара защитавала диджея Jack Jones от хейта заради колаборацията им (ВИДЕО)

След мечтаната колаборация на Дара със световноизвестния британски диджей Джакс Джоунс, певицата проговори за неочаквания хейт около съвместната им работа, както и ремикса на хита ѝ Bangaranga. Оказва се, че част от негативните реакции са дошли именно от нейни почитатели, според които той бил „по-малка звезда“ от българската певица.
Изпълнителката обаче побърза да сложи нещата по местата им и разкри, че инициативата за общата им работа всъщност е нейна.
„Хората имам чувството, че постоянно си намират причини, за да си излеят болката някъде. Имаше хейт, защото, видиш ли, той е бил много по-малка звезда от мен и аз имам повече последователи и какво ли не, а аз всъщност съм тази, която иска колаборацията“, коментира Дара в студиото на "Преди обед" по bTV.
Певицата не крие благодарността си към хората, които я подкрепят, но е категорична, че любовта към един изпълнител не трябва да се превръща в атака срещу друг.
„Никога не искам хората да се чувстват нещастни или наранени или феновете ми да правят това“, заяви тя.
По думите ѝ Джакс Джоунс дори не бил свикнал с подобна вълна от негативни реакции.
„Не мисля, че той се е сблъсквал с такъв тип хейт. А аз имам опит и трябваше малко да му помогна“, призна Дара.
Зад съвместния им проект всъщност стои дългогодишно възхищение на българската изпълнителка към британския диджей, работил с куп световни звезди. Дара разкри, че следи музиката му от години и за нея възможността да работят заедно е сбъдната мечта.
„От 2017 съм му фен и за мен е мечтана колаборация“, каза тя.
След успеха на „Бангаранга“ изпълнителката вече работи и по следващите си музикални проекти. Засега тя не разкрива подробности, но загатва, че има още изненади, които предстои да станат публични.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
13:38 08.09.2026
2 Глупаво самочувствие
но да се изкаже лаф да стане
13:39 08.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Такъв ПР
14:06 08.09.2026
7 Цъцъ
14:18 08.09.2026
8 Евгени от Алфапласт
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