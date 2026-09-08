Христо Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, обяви на пресконференцията си преди мача с Левски за BET.bg Суперкупата на България, че след срещата напуска клуба.

"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси ще кажа, че утре ще е последният ми мач като треньор на ЦСКА! Войната срещу мен и клуба трябва да спре. Правя го с цел да сваля напрежението от всички. Не съм направил нещо срещу клуба, обидите са грозни, атаките не спират. Оставям всички мечти, цели, всичко онова, за което съм се борил", сподели Янев.

Малко след брифинга репортер на Gong.bg стана свидетел на любопитна случка. На път към колата си фен на ЦСКА спря Христо Янев и двамата обмениха няколко думи. В момента, в който Янев се качи в автомобила си, се разплака.

Янев едвам сдържа сълзите си по време на пресконференцията.