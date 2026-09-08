Христо Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, обяви на пресконференцията си преди мача с Левски за BET.bg Суперкупата на България, че след срещата напуска клуба.
"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси ще кажа, че утре ще е последният ми мач като треньор на ЦСКА! Войната срещу мен и клуба трябва да спре. Правя го с цел да сваля напрежението от всички. Не съм направил нещо срещу клуба, обидите са грозни, атаките не спират. Оставям всички мечти, цели, всичко онова, за което съм се борил", сподели Янев.
Малко след брифинга репортер на Gong.bg стана свидетел на любопитна случка. На път към колата си фен на ЦСКА спря Христо Янев и двамата обмениха няколко думи. В момента, в който Янев се качи в автомобила си, се разплака.
Янев едвам сдържа сълзите си по време на пресконференцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:19 08.09.2026
2 Зеления
Това да не е новина - какъв рев има при Гого Папийонката, Гюров, Асен Василев, Евгений Кънев и Дайнов след като Алтернатива за Германия спечели изборите
Коментиран от #3, #4
13:23 08.09.2026
3 Хахахаха
До коментар #2 от "Зеления":Какъв рев на копейки ще има, когато тупин направи блато и от България.
13:25 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
13:33 08.09.2026
6 РудиКълвача
13:37 08.09.2026
7 Томаш
13:39 08.09.2026
8 Василеску
13:57 08.09.2026
9 Гост
Ще докарат поредния послушко на ръководството, който ще пуска анонимни чуждоземци заради меринджеиски и тото интереси! Вчера докараха поредния "лауреат" от чужбина, някакъв декен бек от "колоса" Дери сити! Що не го изправят на видео 1:1 с десните бекове от школата ю 17-19 и младоци до 21 години да го видим колко струва!?
Докато не започнат да налагат собствени и български кадри, /заб.: не разбирай връзкарчето без качества, но с татуировки Теди/ и най-много 3-ма доказани чужденци, няма да им стъпя на мач, дори и телевизора не включвам да ги гледам!
14:20 08.09.2026
10 Дани
14:28 08.09.2026
11 Стар чорбар
14:39 08.09.2026