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Христо Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА

Христо Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА

8 Септември, 2026 13:11 1 617 11

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • левски-
  • суперкупа на българия-
  • оставка

Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси ще кажа, че утре ще е последният ми мач като треньор на ЦСКА!

Христо Янев плаче в колата след като обяви, че се разделя с ЦСКА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, обяви на пресконференцията си преди мача с Левски за BET.bg Суперкупата на България, че след срещата напуска клуба.

"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси ще кажа, че утре ще е последният ми мач като треньор на ЦСКА! Войната срещу мен и клуба трябва да спре. Правя го с цел да сваля напрежението от всички. Не съм направил нещо срещу клуба, обидите са грозни, атаките не спират. Оставям всички мечти, цели, всичко онова, за което съм се борил", сподели Янев.

Малко след брифинга репортер на Gong.bg стана свидетел на любопитна случка. На път към колата си фен на ЦСКА спря Христо Янев и двамата обмениха няколко думи. В момента, в който Янев се качи в автомобила си, се разплака.

Янев едвам сдържа сълзите си по време на пресконференцията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 6 Отговор
    най после се разделихте с единствения ви треньор , който би напрвил нещо за вас ,армейски измекяри//крадохте навремето с милиционерите кадри от цяла БГ и пак КЕШ ви е в мечтите ,,шопски,, макар и че не сте и БАш шопи

    13:19 08.09.2026

  • 2 Зеления

    22 8 Отговор
    "В момента, в който Янев се качи в автомобила си, се разплака."

    Това да не е новина - какъв рев има при Гого Папийонката, Гюров, Асен Василев, Евгений Кънев и Дайнов след като Алтернатива за Германия спечели изборите

    Коментиран от #3, #4

    13:23 08.09.2026

  • 3 Хахахаха

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Какъв рев на копейки ще има, когато тупин направи блато и от България.

    13:25 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    17 3 Отговор
    единственият, когото интересуваше ЦСКА, а не парите, пак ще си назначат някой "спец" от чужбина, дето ще ги съди за пари, дано Валентин Илиев не стои зад всичко това

    13:33 08.09.2026

  • 6 РудиКълвача

    1 4 Отговор
    ще подам оставка, но не сега, някой ден .................

    13:37 08.09.2026

  • 7 Томаш

    3 3 Отговор
    Идвам.

    13:39 08.09.2026

  • 8 Василеску

    10 0 Отговор
    Янев е свестен човек, но не е за треньор в съвременния вълчи и хазартно спонсориран (който на всяка цена иска да си върне в кратък срок разхода като тройна печалба) футбол.

    13:57 08.09.2026

  • 9 Гост

    3 3 Отговор
    Ревльо, тарикат мъж не писка, а работи! И няма "мечти", те са за детската градина и първи клас! Трябват мисия, визия, цели, стратегии и мноооого работа без мъркане!
    Ще докарат поредния послушко на ръководството, който ще пуска анонимни чуждоземци заради меринджеиски и тото интереси! Вчера докараха поредния "лауреат" от чужбина, някакъв декен бек от "колоса" Дери сити! Що не го изправят на видео 1:1 с десните бекове от школата ю 17-19 и младоци до 21 години да го видим колко струва!?
    Докато не започнат да налагат собствени и български кадри, /заб.: не разбирай връзкарчето без качества, но с татуировки Теди/ и най-много 3-ма доказани чужденци, няма да им стъпя на мач, дори и телевизора не включвам да ги гледам!

    14:20 08.09.2026

  • 10 Дани

    2 0 Отговор
    Така е истинските Цесекари им пречат на интригите и интересите ?

    14:28 08.09.2026

  • 11 Стар чорбар

    1 0 Отговор
    СЕГА гнусните червени тролове ще се успокоят ли!? Едва ли... тия нямат угодия та ако ще треньор да е Анчелоти и атаката да се води от Мбапе!

    14:39 08.09.2026

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