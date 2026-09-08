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Пиян замерял и заплашвал екип на Спешна помощ в Смолянско

Пиян замерял и заплашвал екип на Спешна помощ в Смолянско

8 Септември, 2026 13:42 536 2

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Те се отзовали по сигнал за 32-годишна жена, която имала нужда от помощ

Пиян замерял и заплашвал екип на Спешна помощ в Смолянско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

46-годишен мъж е задържан след нападение и заплахи срещу екип на Спешна помощ в смолянското село Виево.

На 4 септември медици от Филиала за спешна медицинска помощ в Баните били изпратени на адрес заради сигнал за 32-годишна жена, която имала нужда от помощ. Тя живеела на семейни начала със задържания. При пристигането на медицинския екип мъжът станал агресивен. По данни на полицията той започнал да хвърля предмети по лекарите и да ги заплашва.

46-годишният е тестван за алкохол. Дрегерът отчел 2,73 промила в издишания въздух. Той бил задържан за срок до 24 часа. В Районното управление в Смолян е образувано бързо производство.


България
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