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Босът на Локо Сф: Въпросът за бъдещето на Любо Пенев въобще не стои на дневен ред

Босът на Локо Сф: Въпросът за бъдещето на Любо Пенев въобще не стои на дневен ред

8 Септември, 2026 13:29 570 0

  • локомотив софия-
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Напрежението се пренесе и извън пределите на стадиона, където запалянковците потърсиха отговорност от ръководните фактори

Босът на Локо Сф: Въпросът за бъдещето на Любо Пенев въобще не стои на дневен ред - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локо София загуби с 1:2 от Лудогорец в неделя вечер в „Надежда“. Така вече в седми пореден двубой от началото на сезона столичните железничари не познават вкуса на успеха – три ремита и седем поражения. Червено-черните са последни. След края на срещата с разградчани нервите на феновете не издържаха и те започнаха да скандират „оставка“. Чашата на търпението им преля след петте смени, които Локо направи наведнъж в 81-ата минута. Треньорът Любослав Пенев не бе на пейката заради вирус с висока температура. Негативите обра асистента му Атанас Стоилов. „Феновете са в правото си след негативните резултати“, лаконичен бе помощник-треньорът.

Напрежението се пренесе и извън пределите на стадиона, където запалянковците потърсиха отговорност от ръководните фактори. Вчера пък бистриха ситуацията и в крайна сметка гласуваха кредит на доверие на Ел Голеадор.

„Въпросът за бъдещето на Любо Пенев въобще не стои на дневен ред. С него си имаме договор, работим. Доверието ни е пълно. Да, не тръгнахме добре в шампионата, има и такива моменти, но смятам, че нещата ще се оправят. Въпрос на време е. Да, имаше викове „оставка“ след мача с Лудогорец, но малко преди това пък скандираха името му. Да, феновете имат право да изразяват своите чувства и емоции. Не може да ги упрекваме. Въобще не е коментирано нищо относно смяна на Любо Пенев“, сподели пред „Тема Спорт“ босът на Локо Веселин Стоянов.

„Смятам, че Любо ще се оправи за мача с Черно море във Варна и ще може да води отбора от пейката. Вече е по-добре. Имахме разговор с него. Смята, че здравословното му състояние ще позволи да е начело на тима в тези мачове, които предстоят с Черно море, ЦСКА и Спартак Варна. Трудна програма. Не играем лошо, малшанс… Все нещо малко не ни достига и най-вече много, много индивидуални грешки, които ни костваха доста точки“, заключи бизнесменът.


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