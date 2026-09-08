Новини
Свят »
Франция »
26 души подадоха жалба във Франция за предполагаеми мъчения от страна на Израел

26 души подадоха жалба във Франция за предполагаеми мъчения от страна на Израел

8 Септември, 2026 13:35 647 15

  • франция-
  • жалба-
  • мъчения-
  • израел

Участници във флотилия „Глобал Сумуд“ твърдят, че са били подложени на насилие и унизително отношение след прехващане на плавателните им съдове

26 души подадоха жалба във Франция за предполагаеми мъчения от страна на Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двадесет и шест души са подали жалба пред антитерористичната прокуратура на Франция за предполагаемо подлагане на мъчения по време на хуманитарни операции с флотилии за Газа, прехванати от израелските власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жалбоподателите са членове на инициативата „Глобал Сумуд“, която има за цел да доставя хуманитарна помощ на населението в ивицата Газа. Те са били задържани по време на участията си във флотилии през октомври 2025 г., април 2026 г. и май 2026 г.

Жалбоподателите твърдят, че са били подложени на насилие

В жалбата, депозирана вчера, се посочва, че плавателните съдове, на които са се намирали участниците, са били отклонени от израелската армия и че израелските сили са извършили произволни арести.

Жалбоподателите съобщават за различни прояви на насилие, включително побои и използване на електрошок, както и за нечовешко и унизително отношение. Петима от тях сигнализират и за „посегателства от сексуален характер“.

Жалбата може да бъде включена в по-ранни разследвания

Новата жалба може да бъде присъединена към две по-ранни разследвания, които антитерористичната прокуратура води от лятото и които са свързани със същите три хуманитарни операции с флотилии.

Израелските власти отхвърлят отправените обвинения.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    10 1 Отговор
    Управляващите Израел са новите хитлеристи, а палестинците са новите евреи, които искат да изгонят и да им заграбят територията - същото за околни.

    13:56 08.09.2026

  • 2 към Сирия

    3 6 Отговор
    Да си търсят ПРАВАТА обратно към Турция и Сирия !!!
    Съдилищата в Европа са направени за да защитават правата на белите Християни !!!

    Коментиран от #5

    14:01 08.09.2026

  • 3 Бибиту с големите уши,вместо рога

    5 1 Отговор
    Гои не ревете, ние сме недосегаеми.

    14:03 08.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И най-вече на 4футите!

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "към Сирия":

    100 %

    14:04 08.09.2026

  • 6 ХА ХА ХА

    7 0 Отговор
    И това "предполагаеми" пред мъчения
    е супер-дупер нужно -
    щото краваро-ционистките ни господари могат да се разсърдят, нали ?!?!?!?!?!?!?!?

    14:10 08.09.2026

  • 7 И чак сега ли разбраха

    5 1 Отговор
    Че всички до един участници във флотилия „Глобал Сумуд“ са подлагани на мъчения и унижение от страна на Израел ? Колко време им беше нужно на нищожествата в тази антитерористичната прокуратура на Франция да задвижат процедурата? Направо е покъртително нежеланието им да осъдят нацисткият коптор Израел. А що видия бяха публикувани...

    14:15 08.09.2026

  • 8 Евреите

    6 1 Отговор
    отричат, въпреки разпространените от тях самите кадри на цивилни оковани с белезници и коленичили под дулата на нацистката израелска армия. А военният им министър се подиграваше и заплашваше хората..

    Коментиран от #13

    14:15 08.09.2026

  • 9 "предполагаеми" били

    5 0 Отговор
    Олееее..... и геноцида и той "предполагаем" и военните престъпления на нацистки Израел и те "предполагаеми" .... Само руските не са предполагаеми... смотаняци изтръпнали чфутски

    14:18 08.09.2026

  • 10 Но иначе за отпечатани със шаблон

    4 1 Отговор
    Червени ръце по оградата на синегогата в Париж българите го отнесоха нали и българското престъпно правителство на дЖилезку и ГЕЙргиев и пръста си не мръдна.. бооклуци нещастни

    14:22 08.09.2026

  • 11 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Ако нямат сериозни доказателства могат само на Меланшон се оплачат.Палячото ще излезе да пусне една реч про Палестина после ще му се присмеят че е забравил си пие хапчетата и до там.

    14:30 08.09.2026

  • 12 И българи също имаше

    3 1 Отговор
    участници във флотилия „Глобал Сумуд“ които бяха измъчвани и малтретирани и по телевизията даже ги даваха, но и тогава българското престъпно правителство на дЖилезку и ГЕЙргиев и пръста си не мръдна.. уникални смотаняци ей ...

    14:32 08.09.2026

  • 13 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Евреите":

    Не е ясно каква е историята може да не са истински французи ами от мигрантите в Франция които Меланшон подкрепя и са направили провокация,бандата на Меланшон е пълна с партизани талибани правят често провокация и тук.На такова ми намирисва .

    14:34 08.09.2026

  • 14 За чфутската израелска сган

    1 1 Отговор
    побои и използване на електрошок, нечовешко и унизително отношение е ежадневие. За тези повредени примати това е нормалност. И за атлантиците също. Да припомням ли за Абу Гариб и за Гуантанамо какво се случваше. А в Ирак затвора който и нашите окупатори охраняваха и ги избиха после ?

    14:37 08.09.2026

  • 15 Да си припомним!

    1 1 Отговор
    Флотилията беше най-голямата организирана гражданска морска мисия до този момент срещу израелската сухопътна и морска блокада на Газа, осъществявана с подкрепата на египетската армия на юг. Тя се състоеше от четири инициативи: Коалицията за флотилия „Свобода“, Глобалното движение за Газа, Конвоят „Сумуд от Магреб“ и Инициативата „Сумуд от Нусантара“ в Югоизточна Азия. Десетки хиляди лекари, адвокати, журналисти и културни дейци се бяха регистрирали, за да се присъединят към флотилията или да я подкрепят, а около 30 000 души бяха в списъка на чакащите. Сред участниците са бившият кмет на Барселона Ада Колау, Мариана Мортагуа от Португалския ляв блок, Ема Фуро, член на парламента от „Непорочната Франция“, и Бруно Гилга от Бразилското работническо революционно движение. Шведската активистка Грета Тунберг също ще бъде на борда на един от корабите. Награждаваната ирландска писателка Наоаз Долан обяви участието си, заедно с актьори като Сюзън Сарандън и Густаф Скарсгард. Други видни личности, включително Марк Ръфало, Лиъм Кънингам, Алесандро Гасман и Zerocalcare, публично подкрепиха инициативата.

    14:43 08.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания