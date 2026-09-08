26 души подадоха жалба във Франция за предполагаеми мъчения от страна на Израел

Двадесет и шест души са подали жалба пред антитерористичната прокуратура на Франция за предполагаемо подлагане на мъчения по време на хуманитарни операции с флотилии за Газа, прехванати от израелските власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Жалбоподателите са членове на инициативата „Глобал Сумуд“, която има за цел да доставя хуманитарна помощ на населението в ивицата Газа. Те са били задържани по време на участията си във флотилии през октомври 2025 г., април 2026 г. и май 2026 г.
Жалбоподателите твърдят, че са били подложени на насилие
В жалбата, депозирана вчера, се посочва, че плавателните съдове, на които са се намирали участниците, са били отклонени от израелската армия и че израелските сили са извършили произволни арести.
Жалбоподателите съобщават за различни прояви на насилие, включително побои и използване на електрошок, както и за нечовешко и унизително отношение. Петима от тях сигнализират и за „посегателства от сексуален характер“.
Жалбата може да бъде включена в по-ранни разследвания
Новата жалба може да бъде присъединена към две по-ранни разследвания, които антитерористичната прокуратура води от лятото и които са свързани със същите три хуманитарни операции с флотилии.
Израелските власти отхвърлят отправените обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
13:56 08.09.2026
2 към Сирия
Съдилищата в Европа са направени за да защитават правата на белите Християни !!!
Коментиран от #5
14:01 08.09.2026
3 Бибиту с големите уши,вместо рога
14:03 08.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И най-вече на 4футите!
До коментар #2 от "към Сирия":100 %
14:04 08.09.2026
6 ХА ХА ХА
е супер-дупер нужно -
щото краваро-ционистките ни господари могат да се разсърдят, нали ?!?!?!?!?!?!?!?
14:10 08.09.2026
7 И чак сега ли разбраха
14:15 08.09.2026
8 Евреите
Коментиран от #13
14:15 08.09.2026
9 "предполагаеми" били
14:18 08.09.2026
10 Но иначе за отпечатани със шаблон
14:22 08.09.2026
11 Соваж бейби
14:30 08.09.2026
12 И българи също имаше
14:32 08.09.2026
13 Соваж бейби
До коментар #8 от "Евреите":Не е ясно каква е историята може да не са истински французи ами от мигрантите в Франция които Меланшон подкрепя и са направили провокация,бандата на Меланшон е пълна с партизани талибани правят често провокация и тук.На такова ми намирисва .
14:34 08.09.2026
14 За чфутската израелска сган
14:37 08.09.2026
15 Да си припомним!
14:43 08.09.2026