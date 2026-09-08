26 души подадоха жалба във Франция за предполагаеми мъчения от страна на Израел

Двадесет и шест души са подали жалба пред антитерористичната прокуратура на Франция за предполагаемо подлагане на мъчения по време на хуманитарни операции с флотилии за Газа, прехванати от израелските власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жалбоподателите са членове на инициативата „Глобал Сумуд“, която има за цел да доставя хуманитарна помощ на населението в ивицата Газа. Те са били задържани по време на участията си във флотилии през октомври 2025 г., април 2026 г. и май 2026 г.

Жалбоподателите твърдят, че са били подложени на насилие

В жалбата, депозирана вчера, се посочва, че плавателните съдове, на които са се намирали участниците, са били отклонени от израелската армия и че израелските сили са извършили произволни арести.

Жалбоподателите съобщават за различни прояви на насилие, включително побои и използване на електрошок, както и за нечовешко и унизително отношение. Петима от тях сигнализират и за „посегателства от сексуален характер“.

Жалбата може да бъде включена в по-ранни разследвания

Новата жалба може да бъде присъединена към две по-ранни разследвания, които антитерористичната прокуратура води от лятото и които са свързани със същите три хуманитарни операции с флотилии.

Израелските власти отхвърлят отправените обвинения.