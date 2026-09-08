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Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на големия горски пожар над село Антон

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на големия горски пожар над село Антон

8 Септември, 2026 13:31 432 4

  • военен хеликоптер-
  • горски пожар-
  • село антон

Хеликоптерът излетя от авиобазата в 07,30 ч.

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на големия горски пожар над село Антон - 1
Пожарът в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон все още не е напълно овладян, като действията по неговото потушаване продължават осми ден Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк „Централен Балкан“, над село Антон. Хеликоптерът излетя от авиобазата в 07,30 ч. и с него се извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.


България
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  • 2 БАЛАДА ЗА АНТОН

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    КОЛКОТО ДЕНА ГО БИЛИ , ТОЛКОВА ДЕНА ГАСИЛИ

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  • 3 летец пилот

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    Браво на колегите-хеликоптерни летци! България е в сърцата ни!

    13:41 08.09.2026

  • 4 тоапа

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    преди седем дни когато пожара можеше да се изгаси с няколко облитания на хеликоптера ,те го отказаха, защото видиш ли нямало опасност за населението (и от икономия).цяла седмица пожарникари и доброволци им се такова таковата там горе ..изпратиха го когато вече са нужни дни и кой зане колко курсове от близкия язовир Душанци, да не говоря за другото ...е така работи всичко в тази наша мила родина .....добре че все пак го изпратиха

    13:43 08.09.2026

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