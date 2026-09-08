Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на големия горски пожар над село Антон

Втори ден екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк „Централен Балкан“, над село Антон. Хеликоптерът излетя от авиобазата в 07,30 ч. и с него се извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.
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