Новини
България »
Всички градове »
Вече и официално: Радостин Василев и Красимир Манов влизат в битката за президент и вицепрезидент

Вече и официално: Радостин Василев и Красимир Манов влизат в битката за президент и вицепрезидент

8 Септември, 2026 13:40 755 27

  • радостин василев-
  • красимир манов-
  • битка-
  • президент-
  • регистрация

Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това, заяви той. Сигурни сме, че се налага много сериозна промяна в президентството, то не трябва да става продължение на изпълнителната власт, смятат от МЕЧ.

Вече и официално: Радостин Василев и Красимир Манов влизат в битката за президент и вицепрезидент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщават от БТА.

Събрани са 5000 подписа от структурите на партията, ние не сме се променили, основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на МЕЧ Радостин Василев. По думите му, от президентската институция трябва все повече да се чува гласът на хората. МЕЧ не може да не издигне кандидатура, излизаме заедно с Красимир Манов, когото лично съм поканил за кандидат за вицепрезидент, добави Василев. Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това, заяви той. Сигурни сме, че се налага много сериозна промяна в президентството, то не трябва да става продължение на изпълнителната власт, смятат от МЕЧ.

Според кандидата за президент основен въпрос трябва да бъде достъпът на хората до основните права на изпълнителната власт, свързан с референдумите. Хората трябва да имат достъп по лесен начин до местни и национални референдуми, смята той. Един президент трябва да изпълнява правомощията си, свързани и с националната сигурност, изтъкна още лидерът на МЕЧ.

От партията смятат също, че е дошло време в България да започне разговор за промяна на правомощията на държавния глава, на когото да бъде дадено правото на законодателна инициатива.

На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал партията, лидерът на МЕЧ отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    10 2 Отговор
    бих гласувал за радко, само за да видя какви записи ще пусне и как ще се откаже после да бъде президент!

    13:44 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гела

    14 2 Отговор
    С голямото его финишира с политическата си кариера

    13:50 08.09.2026

  • 4 Овчар

    4 4 Отговор
    Дезинформацията на обществото и опитите за налагане на грешни правила водят до целувки от последно поколение дронове..! Това не е научна фантастика или заплаха, това е чиста реалност..

    Коментиран от #16

    13:50 08.09.2026

  • 5 майстор

    2 3 Отговор
    „Морал, единство, чест“ да си я запашеш на колана! Мечът на хан Кубрат.

    13:51 08.09.2026

  • 6 хихи

    11 0 Отговор
    а Луна, ще участва ли или Андрея Банда Банда!?

    13:52 08.09.2026

  • 7 лоза

    4 0 Отговор
    Андрея Банда Пранда.

    13:54 08.09.2026

  • 8 Заложник

    17 3 Отговор
    Върни парите на Киро от село Павел !!! Измамник !!!

    Коментиран от #18

    13:56 08.09.2026

  • 9 Васил

    16 2 Отговор
    Това никой не го интересува! Василев отдавна се провали!

    13:57 08.09.2026

  • 10 както влиза,

    13 2 Отговор
    така и ще излиза - БЕЗСЛАВНО!

    14:03 08.09.2026

  • 11 честен ционист

    8 2 Отговор
    Трябваше двойката да е Руди и Роксана, можеше да хване повече гласове.

    14:05 08.09.2026

  • 12 1234

    9 2 Отговор
    Пази боже!

    14:06 08.09.2026

  • 13 БОЦ - ко

    8 2 Отговор
    Д угарят дървен "МЕЧ" препасъл,
    В комунистически ливади пасъл,
    Дементни бабички ухажва,
    Разчитайки на електорална кражба

    14:14 08.09.2026

  • 14 Точен е

    6 2 Отговор
    Генерал Шивиков кандидат вицепрезидент на професор Георги Димов в момента е в руското посолство под портретите на Путин и Лавров ,Шивиков беше преди в инициативният комитет на Радев но се отрече от него. Шивиков заявява че Радев е подвел населението за битка с олигархията а е самата олигархия. Също заяви че когато стане вицепрезидент ще връчи в НС да се гласува България да стане част от руската федерация. 17800 човека са харесали публикацията му. Също заяви че Радев е по зловеща олигархия от Борисов и Пеевски

    14:15 08.09.2026

  • 15 Ще гласувам за тая откачалка

    5 5 Отговор
    Харесвам го, че е навъртял омраза срещу всичко и всеки, който само се гаври с народа!
    Между геният и лудият има само една крачка!
    Гласувайте по съвест!
    Радев с кобилата си иска да ни бетонира. СТОП.

    14:17 08.09.2026

  • 16 А бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Това овена в стадото ти ли го.....
    100% един овчар не би го...

    14:18 08.09.2026

  • 17 Вукадин

    7 1 Отговор
    Това е нелеп витц и излагация.
    Този е (лоша) история и тотален провал.

    14:19 08.09.2026

  • 18 За какво става въпрос?

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Заложник":

    Дай доказателства!
    И аз искам да ми върнат лева, ама всички дремем и пърцкаме и чакаме друг да ни измъкне от блатото!

    14:19 08.09.2026

  • 19 Читател

    8 1 Отговор
    Кой му вярва?

    14:23 08.09.2026

  • 20 гост

    7 0 Отговор
    Много хора не са в час с времето...Радо Гела е един от тях...дали могат да направят трезва преценка на възможностите....едва ли.

    14:27 08.09.2026

  • 21 Специалист

    6 0 Отговор
    Никакви шансове няма но ще усвои едни пари които по закон се полагат.Хитрец

    14:29 08.09.2026

  • 22 Президевтски избори 2026

    0 0 Отговор
    Иди йотка фаворит и много мулета за пълнеж.

    14:38 08.09.2026

  • 23 БангаМангата ако стане

    2 0 Отговор
    президент на България, всички българите ще се изнесат от нея!

    14:38 08.09.2026

  • 24 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    0 0 Отговор
    Мисля, че е дошъл момента някой да изкряска, "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    14:39 08.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе

    1 0 Отговор
    Щом и Сидеров е кандидат, да ти та ковам и0 изборите.

    14:43 08.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол