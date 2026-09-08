Вече и официално: Радостин Василев и Красимир Манов влизат в битката за президент и вицепрезидент

Партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщават от БТА.
Събрани са 5000 подписа от структурите на партията, ние не сме се променили, основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на МЕЧ Радостин Василев. По думите му, от президентската институция трябва все повече да се чува гласът на хората. МЕЧ не може да не издигне кандидатура, излизаме заедно с Красимир Манов, когото лично съм поканил за кандидат за вицепрезидент, добави Василев. Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това, заяви той. Сигурни сме, че се налага много сериозна промяна в президентството, то не трябва да става продължение на изпълнителната власт, смятат от МЕЧ.
Според кандидата за президент основен въпрос трябва да бъде достъпът на хората до основните права на изпълнителната власт, свързан с референдумите. Хората трябва да имат достъп по лесен начин до местни и национални референдуми, смята той. Един президент трябва да изпълнява правомощията си, свързани и с националната сигурност, изтъкна още лидерът на МЕЧ.
От партията смятат също, че е дошло време в България да започне разговор за промяна на правомощията на държавния глава, на когото да бъде дадено правото на законодателна инициатива.
На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал партията, лидерът на МЕЧ отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
13:44 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гела
13:50 08.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #16
13:50 08.09.2026
5 майстор
13:51 08.09.2026
6 хихи
13:52 08.09.2026
7 лоза
13:54 08.09.2026
8 Заложник
Коментиран от #18
13:56 08.09.2026
9 Васил
13:57 08.09.2026
10 както влиза,
14:03 08.09.2026
11 честен ционист
14:05 08.09.2026
12 1234
14:06 08.09.2026
13 БОЦ - ко
В комунистически ливади пасъл,
Дементни бабички ухажва,
Разчитайки на електорална кражба
14:14 08.09.2026
14 Точен е
14:15 08.09.2026
15 Ще гласувам за тая откачалка
Между геният и лудият има само една крачка!
Гласувайте по съвест!
Радев с кобилата си иска да ни бетонира. СТОП.
14:17 08.09.2026
16 А бе,
До коментар #4 от "Овчар":Това овена в стадото ти ли го.....
100% един овчар не би го...
14:18 08.09.2026
17 Вукадин
Този е (лоша) история и тотален провал.
14:19 08.09.2026
18 За какво става въпрос?
До коментар #8 от "Заложник":Дай доказателства!
И аз искам да ми върнат лева, ама всички дремем и пърцкаме и чакаме друг да ни измъкне от блатото!
14:19 08.09.2026
19 Читател
14:23 08.09.2026
20 гост
14:27 08.09.2026
21 Специалист
14:29 08.09.2026
22 Президевтски избори 2026
14:38 08.09.2026
23 БангаМангата ако стане
14:38 08.09.2026
24 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
14:39 08.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе
14:43 08.09.2026