Вече и официално: Радостин Василев и Красимир Манов влизат в битката за президент и вицепрезидент

Партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщават от БТА.

Събрани са 5000 подписа от структурите на партията, ние не сме се променили, основен мотив, който ни води в политиката, е истината, заяви пред журналисти кандидатът за държавен глава и лидер на МЕЧ Радостин Василев. По думите му, от президентската институция трябва все повече да се чува гласът на хората. МЕЧ не може да не издигне кандидатура, излизаме заедно с Красимир Манов, когото лично съм поканил за кандидат за вицепрезидент, добави Василев. Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това, заяви той. Сигурни сме, че се налага много сериозна промяна в президентството, то не трябва да става продължение на изпълнителната власт, смятат от МЕЧ.

Според кандидата за президент основен въпрос трябва да бъде достъпът на хората до основните права на изпълнителната власт, свързан с референдумите. Хората трябва да имат достъп по лесен начин до местни и национални референдуми, смята той. Един президент трябва да изпълнява правомощията си, свързани и с националната сигурност, изтъкна още лидерът на МЕЧ.

От партията смятат също, че е дошло време в България да започне разговор за промяна на правомощията на държавния глава, на когото да бъде дадено правото на законодателна инициатива.

На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал партията, лидерът на МЕЧ отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.