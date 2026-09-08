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Локомотив София подсилва скаутския си екип с Валери Хубчев

Локомотив София подсилва скаутския си екип с Валери Хубчев

8 Септември, 2026 15:39 350 3

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  • футбол-
  • цска 1948

Опитният специалист ще работи рамо до рамо с Даниел Васев по селекцията на първия тим

Локомотив София подсилва скаутския си екип с Валери Хубчев - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София направи важна крачка към усъвършенстване на селекционната си политика, като привлече Валери Хубчев в скаутското си звено. С този ход столичният клуб демонстрира амбиция да изгради още по-стабилен и конкурентоспособен състав за предстоящите футболни битки.

Валери Хубчев не е непознато име в българския футбол. През последните години той натрупа ценен опит като главен скаут на ЦСКА 1948 в периода 2024-2026 г., а преди това е работил в редица елитни клубове като Берое и Левски, както и в националния отбор на България. Този впечатляващ професионален път го превръща в ценен актив за "железничарите".

В новата си роля Хубчев ще си партнира с Даниел Васев, като двамата ще поемат отговорността за селекцията на първия отбор. Очакванията към тандема са високи, а феновете се надяват, че свежите идеи и опитът на Хубчев ще донесат нови успехи на тима.

Ръководството на Локомотив София официално приветства Валери Хубчев в клуба чрез публикация в социалните мрежи, като му пожела много успехи и победи с "червено-черните" цветове.


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  • 3 Граф Шахински

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