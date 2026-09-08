Локомотив София подсилва скаутския си екип с Валери Хубчев

Локомотив София направи важна крачка към усъвършенстване на селекционната си политика, като привлече Валери Хубчев в скаутското си звено. С този ход столичният клуб демонстрира амбиция да изгради още по-стабилен и конкурентоспособен състав за предстоящите футболни битки.

Валери Хубчев не е непознато име в българския футбол. През последните години той натрупа ценен опит като главен скаут на ЦСКА 1948 в периода 2024-2026 г., а преди това е работил в редица елитни клубове като Берое и Левски, както и в националния отбор на България. Този впечатляващ професионален път го превръща в ценен актив за "железничарите".

В новата си роля Хубчев ще си партнира с Даниел Васев, като двамата ще поемат отговорността за селекцията на първия отбор. Очакванията към тандема са високи, а феновете се надяват, че свежите идеи и опитът на Хубчев ще донесат нови успехи на тима.

Ръководството на Локомотив София официално приветства Валери Хубчев в клуба чрез публикация в социалните мрежи, като му пожела много успехи и победи с "червено-черните" цветове.